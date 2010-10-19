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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

برای نخستین بار درکشور؛

قرائت قرآن در پایه سوم ابتدایی آموزش داده می شود

قرائت قرآن در پایه سوم ابتدایی آموزش داده می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار در کشور قرائت قرآن در پایه سوم ابتدایی آموزش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه قربان شامگاه دوشنبه در مراسم برگزاری جشن شکوفه های قرآنی همدان اظهار داشت: این اقدام در راستای آشنایی دانش آموزان با قرائت صحیح قرآن انجام می شود.

قربان با اشاره به اینکه در پایه سوم ابتدایی برای نخستین بار دانش آموزان قرائت و روخوانی قرآن را می آموزند، اظهار داشت: با روخوانی صحیح و قرائت قرآن، علاقه در بین دانش آموزان ایجاد می شود.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید به دانش آموزان قرآن و مفاهیم آن و اخلاق قرآنی را بیاموزیم تا علاوه بر یادگیری بتوانند از مفاهیم آن الگوبرداری کنند، اضافه کرد: برای پایه سوم ابتدایی در مهر ماه در کلاسها قرآن خوانده می شود، در آبان ماه زنگ اول به قرائت قرآن اختصاص می یابد و در آذر ماه جشن سراسری قرآن برگزار می شود.

قربان با بیان اینکه وظیفه مسئولان همراه و همگام کردن دانش آموزان با قرآن است، گفت: در این راستا برنامه های متنوعی از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: اعتقاد آموزش و پرورش مبنی بر این است که اگر به دنبال رخداد مهمی در آموزش و پرورش هستیم باید از دوره پیش دبستانی و ابتدایی صورت گیرد تا مثمر ثمر بوده و نتیجه لازم را داشته باشد.

کد مطلب 1173768

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