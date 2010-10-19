قرائت قرآن در پایه سوم ابتدایی آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه قربان شامگاه دوشنبه در مراسم برگزاری جشن شکوفه های قرآنی همدان اظهار داشت: این اقدام در راستای آشنایی دانش آموزان با قرائت صحیح قرآن انجام می شود.

قربان با اشاره به اینکه در پایه سوم ابتدایی برای نخستین بار دانش آموزان قرائت و روخوانی قرآن را می آموزند، اظهار داشت: با روخوانی صحیح و قرائت قرآن، علاقه در بین دانش آموزان ایجاد می شود.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید به دانش آموزان قرآن و مفاهیم آن و اخلاق قرآنی را بیاموزیم تا علاوه بر یادگیری بتوانند از مفاهیم آن الگوبرداری کنند، اضافه کرد: برای پایه سوم ابتدایی در مهر ماه در کلاسها قرآن خوانده می شود، در آبان ماه زنگ اول به قرائت قرآن اختصاص می یابد و در آذر ماه جشن سراسری قرآن برگزار می شود.

قربان با بیان اینکه وظیفه مسئولان همراه و همگام کردن دانش آموزان با قرآن است، گفت: در این راستا برنامه های متنوعی از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: اعتقاد آموزش و پرورش مبنی بر این است که اگر به دنبال رخداد مهمی در آموزش و پرورش هستیم باید از دوره پیش دبستانی و ابتدایی صورت گیرد تا مثمر ثمر بوده و نتیجه لازم را داشته باشد.