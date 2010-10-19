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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

طی 6 ماه گذشته؛

صادرات سفال همدان 51 درصد افزایش یافت

صادرات سفال همدان 51 درصد افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: در شش ماهه نخست امسال ارزش دلاری صادرات سفال همدان 51 درصد افزایش داشته است.

اسدلله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه صادرات سفال همدان از نظر وزنی نیز با 40 درصد رشد روبرو بوده است، گفت: در این مدت 17 میلیون و 983 هزار و 404 دلار سفال از استان همدان صادر شده است.

بیات کشورهای هدف برای صادرات سفال همدان را کویت، عراق، دانمارک، ترکیه، امارات، هلند، آلمان، بحرین و کانادا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه وزن سفال صادر شده از همدان دو هزار و 772 تن بوده است، خاطر نشان کرد: صادرات سفال همدان در مدت مشابه سال قبل 11 میلیون و 831 هزار و 564 دلار ارز آوری داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: در استان همدان هزار و 448 کارگاه سفال و سرامیک با چهار هزار و 846 نفر شاغل وجود دارد.

بیات گفت: 90 درصد صادرات سفال کشور از شهر لالجین انجام می شود و لالجین تنها خوشه صادرات گرا در کشور است که در سازمان بین المللی حمایتی اقتصادی، صادرات آن ثبت شده است.

کد مطلب 1173772

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