شوارهای اسلامی کردستان از حاشیه به متن می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با انتصاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار کردستان و همچنین نگاه ویژه وی به تقویت شوراهای اسلامی در شهر و روستاهای استان، اعضای شورا در این استان از حاشیه به متن می آیند تا بتوان از پتانسیل این قشر تاثیرگذار در راستای حل مشکلات و نارسایی های جامعه بهره برداری کرد.

از توان شوراها در کردستان استفاده نشده است

ضعف در ساختار و قانون، عدم استفاده از توان نمایندگان مردم، عدم رسیدگی به نیازهای اولیه شوراها، کمبود مباحث آموزشی و اطلاع رسانی، عدم آشنایی اعضای شورا به قوانین جاری در کشور، عدم درک توان و تخصص اعضای شوراها در میان مدیران ادارات و سازمانهای دولتی و صدها مطلب دیگر از جمله تیتر رسانه های جمعی طی چند سال اخیر در خصوص وضعیت شوراهای اسلامی در شهر و روستاهای استان کردستان است که هر بار از سوی یکی از مسئولان و یا حتی خود اعضای شوراها مطرح و منتشر شده است.

هر چند که بیش از یک دهه از آغاز به کار نظام شورا در سطح کشور و به طبع آن در استان کردستان هم می گذرد ولی متاسفانه نه تنها از توان این قشر برای ارائه خدمت بهتر به مردم استفاده نشده گاهی اوقات در سنندج و سایر شهرها و روستاهای استان کردستان، روند کارهای قبلی نیز با چالشهای جدی مواجه شده است و در واقع اعضای شورا نه تنها تسهیل کننده امور خدمت به مردم نبوده اند، بلکه باعث طولانی شدن روند اجرای کارهای مختلف نیز شده اند.

کاهش اعتماد مردم به شوارهای اسلامی در کردستان

چالشهای مختلفی در طول 12 سال گذشته در میان اعضا شوراهای اسلامی در مناطق مختلف استان کردستان به وجود آمده است که متاسفانه در اغلب اوقات نیز کار به هیئت حل اختلاف استان و در موارد زیادی هم به مراکز قضایی کشیده شده است تا میزان اعتماد مردم به این نهاد مهم مردمی در مناطق شهری و روستایی استان کاهش پیدا کند.

حوادثی که پیرامون شورای اسلامی در شهر سنندج به عنوان نماد استان کردستان به وجود آمد در نوع خود در کشور و یا شاید هم بتوان گفت در تمامی نظام های شورای در جهان بی سابقه باشد چرا که در مدت زمان کمتر از گذشت دو سال چهار بار اعضا شورا تغییر پیدا کرده و هر بار اعضای علی البدل چهار ماهی به عنوان عضو شورا فعالیت می کرده و سپس نوبت به اعضا اصلی می رسید تا دوباره به جایگاه خود برگردند.

البته داستان های این چنین و گاهی اوقات نگران کننده تر از سرنوشت اعضای شورا اسلامی شهر سنندج، در شهرهای مریوان و دهگلان نیز به وجود آمد و لازم به ذکر است که شورای اسلامی در دیواندره و بیجار هم از موضوع اختلافات درونی و چالش هالی مختلف از جمله سلب عضویت، افزایش اختلاف با شهردار و حتی کشیدن موضوع به مراجع قضایی پیش رفت.

نحوه تعامل با اعضای شوراهای اسلامی در کردستان تغییر می کند

با انتخاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار کردستان از 14 تیر ماه سال جاری، نگاه وی به اعضای شورا متفاوت از مدیریت قبلی استان کردستان است و به همین دلیل در مدت زمان کمتر از دو ماه ده ها جلسه با اعضای شورای اسلامی شهرهای استان برگزار و در آن بر افزایش مشارکت و حضور اعضا شورا در برنامه های مختلف تاکید کرده است.

شهبازی در جریان بازدید از تمامی شهرستانهای استان کردستان، با اعضای شوراهای شهرها دیدار کرده و در آن بر افزایش توان شورا در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم و همچنین پرهیز از اختلافات درونی تاکید کرده است و به نظر می رسد که با توجه به سیاست کاری مدیریت جدید استان کردستان باید منتظر بازگشت شوراهای اسلامی از حاشیه به متن تحولات در شهرها و روستاهای استان بود.

مدیران دولتی سلیقه ای با اعضای شورا برخورد می کنند

رئیس شورای اسلامی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج، گفت: متاسفانه ساختار کلی و قوانین حاکم بر شوراهای اسلامی دارای اشکالات مختلفی است و به دلیل عدم وجود قوانین شفاف، مدیران سعی می کنند که بر اساس سلایق خود با اعضا شورا برخورد کند.

صباح محمدی افزود: در مدت زمان گذشت حدود 12 سال عمر شوراهای اسلامی در شهر و روستاهای کشور، ولی باز هم شاهد برخوردهای از سوی تعدادی از مسئولان دولتی هستیم که نشان از عدم توجه آنها به جایگاه شوراها و همچنین نبود قوانین و نهادهای نظارتی در این حوزه است.

شوراها با وظایف قانونی خود آشنا نیستند

وی یکی دیگر از مشکلات اصلی شوراهای اسلامی در استان کردستان را عدم آشنایی خود اعضای شورا با وظایف و حدود اختیارات خود دانست و بیان داشت: البته این وضعیت در مناطق روستایی تا حدودی نگران کننده تر است امیدواریم که با توجه به دیدگاه مدیریت جدید استان کردستان بتوانیم با برگزار دوره های آموزشی کوتاه مدت این نارسایی را جبران کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج و عضو شورای اسلامی استان کردستان هم در این رابطه به خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی شوراهای اسلامی به ویژه در استان کردستان حضور هر چه بیشتر آنها در تصمیم گیری هاست چرا که با توجه به میزان ارتباط اعضا شورا با مردم، این مهم می تواند در راستای ارتقاء ارائه خدمت به مردم موثر باشد.

تقویت شوراهای اسلامی میزان مشارکت مردمی را افزایش می دهد

سید انور رشیدی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و اعضا شورای اسلامی در شهرها و روستایی استان کردستان، بیان داشت: همکاری مدیران دولتی با اعضا شورا، افزایش مشارکت مردم در انجام پروژه ها و برنامه های مختلف را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به نوع رویکرد استاندار جدید کردستان در راستای افزایش نقش اعضای شورا در برنامه های مختلف، خاطرنشان کرد: امیدواریم که این روند از سوی تمامی مدیران ادارات و سازمانهای دولتی در استان کردستان مورد توجه قرار گرفته و شاهد حضور هر چه بیشتر اعضا شورا در برنامه های مختلف باشیم.

***

نوع رویکرد استاندار کردستان به نقش و حضور جایگاه شوراها می تواند سرآغازی برای بازگشت این نهاد مهم مردمی و مدنی به متن جامعه و همچنین مشارکت در روند تسریع در خدمت رسانی به مردم در تمامی حوزه ها باشد. البته باید به این نکته مهم هم توجه داشت که خود اعضای شورا نیز در این راستا و رسیدن به این جایگاه باید جدای از تمایلات شخصی و تنها در راستای رفع مشکلات مردم به ویژه در شهرها وارد عرصه شوند.

در حال حاضر در هزار 700 روستای استان کردستان شورا فعالیت دارد که به طبع آن، 27 شورای بخش، 25 شورای شهر، 10 شورای شهرستان نیز به عنوان شوراهای فرادستی ایفای نقش می کنند که اگر برنامه ریزی مناسبی برای بهره برداری از توان این افراد صورت گیرد بدون شک دستاوردهای بسار خوبی را برای استان به دنبال خواهد داشت.