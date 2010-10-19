ماراتن 15 روزه اوباما برای حفظ ترکیب کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: 15 روز مانده به برگزاری انتخابات کنگره آمریکا تکاپوی "باراک اوباما" رئیس جمهور دموکرات آمریکا، "جو بایدن" و "میشل اوباما" همسر رئیس جمهور در سفر به ایالتهای مختلف آمریکا افزایش پیدا کرده است.

آنها شرق تا غرب را در هم می نوردند تا آمریکایی ها را نسبت به رای دادن به دموکراتها قانع کنند. البته هر کدام از آنها لحن خاص و مواضع خاص خود را دارند. از طرفی اوباما در تلاش است با حمله به جمهوریخواهان آنان را مسئول پا نگرفتن اصلاحات در کنگره معرفی کرده و از ورود آنان به کنگره جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین به صف حامیان بایدن در ایالت دلاویر پیوسته است تا از کرسی 36 ساله وی در کنگره در رقابت با "کریستین اودانل" شخصیت برجسته عضو حزب "تی پارتی" پشتیبانی کند.



در آن سو، جو بایدن خود را به عنوان قهرمان قشر متوسط آمریکا مطرح کرده است. وی در تلاش است با استفاده از محبوبیت خود در بین این قشر از مردم آنان را به صف حامیان دموکراتها در آمریکا اضافه کند. میشل اوباما نیز با انجام سخنرانی های تاثیرگذار مردم را به صبر دعوت می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: در انتخابات پیش روی کنگره دموکراتها در معرض از دست دادن بسیاری از کرسی ایالتها و دوایر انتخاباتی هستند.

"جان بیتنی" پروفسور علوم سیاسی در آمریکا در این باره می گوید: دموکراتها برای شکستی بزرگ آماده می شوند. آنان نمی توانند کار بزرگی انجام دهند. اوباما و دوستانش از مرحله ای که بتوانند با سخنرانی تغییری ایجاد کنند گذر کرده اند.

در حال حاضر جمهوریخواهان برای خارج کردن اکثریت پارلمان از چنگ دموکراتها به 39 کرسی دیگر احتیاج دارند. البته به نظر می رسد آنان در رسیدن به این خواسته موفق عمل کنند. در این صورت است است که اوباما مجبور می شود برای پیشبرد سیاستهایش با جمهوریخواهان مذاکره کند و البته دست از برخی از اصلاحات موردنظر خود بردارد.

در کنگره اوضاع متفاوت است و دموکراتها هم اکنون با در دست داشتن 59 کرسی از 100 کرسی موجود اکثریت را در اختیار دارند که البته نگه داشتن این اکثریت هم کار سختی است.

در پایان این گزارش به هزینه های هنگفت تبلیغات انتخاباتی با وجود بحران اقتصادی در این کشور اشاره شده و آمده است: پژوهش ها نشان می دهد در این انتخابات در مجموع 4 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه خواهد شد.