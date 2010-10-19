کشف یک محوطه تاریخی دوره اشکانیان در مسجد سلیمان

مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا به خبرنگار مهر گفت: اواخر هفته گذشته فردی که در حال احداث ساختمان یک دامپروری با مجوز اداره میراث فرهنگی مسجد سلیمان در کنار زمین کشاورزیش بود متوجه یک حفاری غیرمجاز در این زمین شد.

به دنبال پیگیری و بازدید دوستداران میراث فرهنگی از محل حفاری غیر مجاز در زمین کشاورزی منطقه "بتوند" مشخص شد این طاقه و لایه ها مشابه مدل طاقه هایی متعلق به دوره اشکانیان است که پیش از این در مناطق دیگر مسجد سلیمان کشف شده است.

وی افزود: با مشاهده این لایه های تاریخی توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا مراتب به اداره میراث فرهنگی مسجد سلیمان گزارش شد تا از ادامه حفاری ها در این منطقه جلوگیری شود.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانای خوزستان با اعلام اینکه شاید بتوان با انجام مطالعات باستان شناسی توسط کارشناسان به لایه های قدیمی تر از دوره اشکانیان هم رسید گفت: این احتمال نیز وجود دارد که در این بخش از محل حفاری شده، لایه های باستانی دیگری هم وجود داشته که در جریان این حفاریها از بین رفته است.

وی با بیان اینکه منطقه "بتوند" در روستای کرائی یک منطقه بکر تاریخی و زیست محیطی است که تا به حال هیچ گونه بهره برداری تاریخی از آن نشده است گفت: دادن مجوز حفاری زمین و ساختن یک دامپروری در منطقه ای که هنوز کار کارشناسی برای باستانی بودن آن انجام نگرفته، اشتباه سازمان میراث فرهنگی است.

وی افزود: باید مشخص شود که مجوز ساخت دامپروری بر چه اساس و کدام کار کارشناسی به پیمانکار داده شده است و آیا صرفا بازدید سطحی یک کارشناس از منطقه ای می تواند دلیل بر باستانی نبودن آن باشد یا نه؟

گهستونی از پژوهشکده میراث فرهنگی خواست تا به منظور جلوگیری از حضور قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز در این منطقه کارهای پژوهشی لازم را انجام دهند و نسبت به صدور مجوز کاوش این محدوده عجله کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه این تپه چند سال پیش هم حفاری غیر مجاز شده بود گفت: زمانی که مالک زمین از این اقدام شکایت کرد با تهدید متخلفان مواجه شد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانای خوزستان گفت: منطقه" بتوند" و "کرائی" دارای بافت تاریخی منحصر به فردی است به گونه ای که اداره میراث فرهنگی شوشتر قصد دارد بافت تاریخی این مناطق را به همراه بافت تاریخی روستای کوه زرد در فهرست آثار ملی ثبت کند.