مرضیه اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صحبت‎های رئیس فدراسیون بسکتبال مبنی بر اینکه "اعزام بانوان به مسابقات خارجی و بین‌المللی از توان من خارج است و معاون سازمان تربیت بدنی در امور بانوان باید به این مسئله رسیدگی کند" توضیح داد: بانوان بسکتبال برای حضور در رقابت‎های غرب آسیا مشکلی ندارند. مشکل آنها مربوط به مسابقات قهرمانی آسیا و ممنوعیت‌های حضور در این رقابت‎ها می‌شود.

معاون سازمان تربیت بدنی در امور بانوان تاکید کرد: برای حل مشکلات موجود در این زمینه باید همت شود. این موضوع ربطی به قدرت ندارد. چه بسا اگر سازمان تربیت بدنی برای حل این مشکل به طور مستقیم وارد عمل شود، اوضاع بدتر هم بشود!

اکبرآبادی ادامه داد: فدراسیون بسکتبال متولی این رشته در ایران است و زیر مجموعه یا عضو فدراسیون جهانی به حساب می‌آید در حالیکه سازمان تربیت بدنی یک نهاد دولتی در ایران به حساب می‎آید که ارتباط کاری مستقیمی با فدراسیون جهانی بسکتبال ندارد. بعید نیست در صورت تماس هم با واکنش مسئولان این فدراسیون مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری حل مشکل بانوان بسکتبال از طرف سازمان تربیت بدنی باعث کندی حرکت می‌شود. فدراسیون باید در این زمینه اقدام کند که البته این کار را انجام داده است اما نباید تا حاصل شدن نتیجه از تلاش دست بکشد.

معاون سازمان تربیت بدنی درامور بانوان خاطرنشان کرد: طی 10 ماه گذشته با همت فدارسیون‎ها و حمایت سازمان تربیت بدنی به مشکل حضور محجبه بانوان پنج رشته در میادین بین‎المللی رسیدگی شده است. فدراسیون بسکتبال هم باید با در نظر گرفتن منافع ورزشکاران خود و جامعه مخاطب مشکل موجود راحل کند. اطمینان داشته باشد که سازمان تربیت بدنی حامی اوست.