جدال پرندگان وحشی با خشکسالی و شکارچیان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بروز خشکسالی 13 ساله در کرمان که هم اکنون وارد سال چهاردهم نیز شده است بسیاری از منابع آبی و تغذیه حیوانات وحشی استان کرمان را از بین برده است و به دلیل عدم بارش باران بسیاری از عرصه های طبیعی کرمان در معرض تهدید قرار گرفته اند.

روند کاهش بارندگی طبق آمار اداره کل هواشناسی کرمان در سال جاری نیز ادامه داشته است و در بسیاری از شهرستانهای کرمان با وجود خشکسالیهای متمادی طی سال گذشته میزان بارندگی حتی در مقایسه با سالهای قبل نیز کاهش یافته است.

این خشکسالی بی سابقه موجب خشکیدگی بسیاری از منابع آب حیوانات حیات وحش کرمان شده است و جمعیت بسیاری از گونه های جانوری کرمان را نیز تحت تاثیر گذاشته است به گونه ای که چند قلوزایی در اکثر حیوانات وحشی سیر نزولی یافته و تخم گذاریهای پرنده های بومی کرمان نیز در حیات وحش کاهش یافته است به همین دلیل طی چند سال گذشته مجوز شکار حیوانات وحشی در کرمان صادر نشده بود.

شکار پرندگان وحشی با 20 هزار تومان

در این میان وجود پدیده شکار غیرمجاز در استان کرمان به خصوص توسط افراد بومی موجب ضربه خوردن به حیات وحش شده است اما در کمال تعجب اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان طی اطلاعیه ای اقدام به صدور مجوز شکار پرندگان وحشی در مناطق آزاد استان کرمان کرده است که خود می تواند جمعیت جانوری استان را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق این اطلاعیه صدور پروانه شکار پرندگان وحشی برای مناطق آزاد در سال جاری از ابتدای آبان ماه شروع می شود.

متقاضیان شکار پرندگان وحشی کرمان می توانند با پرداخت 20 هزار تومان و ارائه مدارک لازم با مراجعه به ادارات حفاظت محیط زیست استان کرمان جهت دریافت پروانه شکار اقدام کنند.

کوچ حیات وحش به سمت مراکز جمعیتی

مدیرکل محیط زیست کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالیهای کرمان و کاهش منابع آبی و مراتع در حیات وحش اظهارداشت: خشکسالی در کرمان مهمترین تهدید حیات وحش است و موجب کوچ جانوران به سمت مراکز جمعیتی شده است.

عباسعلی دامنگیر تصریح کرد: متاسفانه به دلیل بروز خشکسالی طولانی در سالیان اخیر، زیستگاه حیات وحش کرمان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است هر چند تلاشهایی برای ایجاد آبشخور در حیات وحش صورت گرفته است اما به هر صورت، هر از گاهی شاهد نزدیک شدن گونه های جانوری به محدوده جاده ها یا مزارع هستیم.

حیات وحش کرمان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است

دامنگیر افزود: خشکسالی بسیاری از مراتع و آبشخورهای حیات وحش را در استان کرمان خشک کرده است و نتیجه آن لطمه به حیات وحش استان خواهد بود به همین دلیل میزان رشد جمعیت جانواران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی گفت: در حالت طبیعی نیز استان کرمان دارای متوسط بارندگی کمتر از متوسط بارندگی کشور است و این در حالیست که 13 سال پیاپی خشکسالی در کرمان ادامه یافته و میزان بارندگی از متوسط بارش استان نیز کمتر شده است.

بسیاری از گونه های جانوری کرمان منحصر بفرد هستند

وی اظهارداشت: استان کرمان به عنوان وسیعترین استان کرمان دارای اقلیم منحصر بفرد با گونه های گیاهی و جانوری خاص استان است که بعضا در کشور بی نظیرهستند.

وی با اشاره به اقلیم خشک و بیابانی استان کرمان گفت: متاسفانه به دلیل گسترش خشکسالی در کرمان و ادامه این مسئله طبیعی در سال جاری شاهد افزایش اثرات منفی خشکسالی روی حیات وحش استان هستیم.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان افزود: کمبود بارش باران و خشکسالی بسیاری از منابع آب که در طبعیت وجود دارد را با کم آبی مواجه کرده است و بعضا این منابع خشک شده اند.

شکار پس از خشکسالی حیات وحش را تهدید می کند

نکته جالب اینکه در حالیکه حیات وحش کرمان به شدت با پدیده خشکسالی دست به گریبان است شکارچیان از زمان صدور مجوز که از ابتدای آبان ماه صادر می شود تا پایان بهمن ماه می توانند پرندگان وحشی کرمان را شکار کنند.

حیوانات حیات وحش کرمان به خصوص پرنده ها باید پس از گذشت هفت ماه خشکسالی در سال جاری و عدم بارندگی در استان این بار با تفنگهای شکارچیانی که مجوز شکار در جیب دارند دست به گریبان شوند.