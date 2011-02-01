24 خبر غیر رسمی از روزهای ناآرام مصر

- فرار توریستها از مصر درپی هشدارهای مکرر.

- در مقابل هتل ها در شرم الشیخ حصارهایی نصب شد.

- مردم مصر در واکنش به اعزام نماینده آمریکا به کشورشان: تغییرات در مصر باید بدست خود مصری صورت گیرد و آمریکا نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد.

- اوباما به خاطر از دست دادن مصر مشکلاتی را خواهد داشت.

- زندانیان فلسطینی که در مصر زندانی بودند از زندان گریخته اند/ گفته می شود که تاکنون 18 نفر از آنها با اصابت گلوله کشته شدند.

- کمبود غذا هنوز وجود دارد. دستگاههای خودپرداز و بانک ها کار نمی کنند. برخی از سرقت ها دیده شده و مردم پول نقد برای خرید مایحتاج اولیه ندارند.

- مجری شبکه تلویزیونی مصر: بیم از آن می رود که اعتراضات امروزی در قاهره به خشونت و ناامنی منجر شود.

- معترضان با امضای شکوائیه ای: معده های خالی بیش از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی بر ما زخم وارد کرده است.

- مخالفان در میدان تحریر: بر این باوریم که این پایان است

- قاهره روز بدون ترافیک را سپری می کند.

- بازی بین تیم ملی فوتبال مصر و آمریکا که برای 9 فوریه تدارک دیده شده بود لغو شد.

- تاکنون یک میلیون "تویت" در رابطه با مصر به شبکه اجتماعی توییتر ارسال شده است.

- سفارت استرالیا در قاهره با عملکرد خود شهروندان این کشور را مایوس کرده است.

- برخی از مصری های ساکن در اروپا و آمریکا تدارک می بینند تا خود را به قاهره برسانند.

- 50 سازمان مردم نهاد و فعال حقوق بشر در مصر خواستار برکناری مبارک شدند.

- گاف بزرگ فاکس نیوز: شبکه آمریکایی فاکس نیوز ارگان سخنگوی پنتاگون در یک برنامه تلویزیونی درباره مصر نقشه خاورمیانه را پخش می کند و بر روی نقشه عراق نام مصر را منقش می کند. مصری ها می گوید: فاکس نیوز نمی داند کشور ما کجاست این به چه معناست.

- شرم بر اروپا : انتقاد از اروپا به دلیل انفعال آن در برابر دیکتاتوری های مصر، تونس و ازبکستان

- مصری ها نسبت به حضور ماموران لباس مبدل هشدار می دهند/ خطر تکرار تیان آنمن دیگر در راه است.

- اوباش و اراذل در صدد بستن راه های منتهی به قاهره برای ممانعت از ورود مردم به این شهر هستند.

- روزنامه "گلف نیوز" تماس خود را با خبرنگار خود در قاهره از دست داد.

- سایت اینترنتی گوگل آدرس خبرگزاری رسمی مصر "منا" را در جستجوهای خود بالا برد.

- اعتراض از سوی معترضان در برابر سفارت مصر در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

- شهروندان: مبارک تنها چیزی را که هنوز تعطیل نکرده صادرات گاز به اسرائیل است.

بنگاه آسوشیتدپرس (APTN) سرویس دهی به شبکه الجزیره را در راستای حمایت از دولت مصر تعطیل می کند.