بلیت نیم بهای نمایش "مردمی که گریه نمی کنند " برای دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "مردمی که گریه نمی کنند" برداشتی آزاد از نمایش "غارنشینان" ویلیام سارویان و به کارگردانی رضا کریمخانی برای دانشجویان با بلیط نیم بها اجرا می شود.

این نمایش که داستان عده ای بازیگر از کارافتاده در یکی از سالن های متروکه پاریس را بیان می کند هر شب ساعت 20 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه می رود.

محمد مهدی حسینی نیا، لاچین دربندی، پانیذ کاظم زاده ،علیرضا گودرزی، مریم خاتمی و ارسلان قدحی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. قیمت بلیط این نمایش 6000 تومان است.

