کمبود امکانات تشخیص مرگ نهنگهای خلیج فارس را مشکل کرده است

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل تشخیص علت مرگ گونه های بزرگ به این دلیل که انفرادی تلف شده اند، افزود: هر عاملی مانند کهولت سن، برخورد با پروانه موتور شناورهای کوچک و بزرگ، گم کردن جهت و حتی بیماری می تواند علت مرگ نهنگهای خلیج فارس باشد.

وی با تاکید بر بی سابقه بودن حضور نهنگ در خور موسی در مناطق شمالی خلیج فارس اضافه کرد: این حادثه برای اولین بار گزارش شده و طول نهنگ تلف شده در این منطقه 9 متر است که صیادان محلی البته پیشتر از پاره شدن تورهای صیادی به وسیله ماهی بزرگ خبر داده بودند.

این استاد دانشگاه و متخصص محیط زیست دریایی تاکید کرد: کارشناسیهای انجام شده بر روی لاشه نهنگهای مرده هیچ گونه خراش و زخمی بر روی بدن حیوان که بر اثر برخورد با موتور شناورها و یا تورهای ماهیگیری تلف شده باشد نشان نمی دهد و به احتمال زیاد این حیوانات به دلیل گم کردن مسیر و یا کهولت سن تلف شده اند.

وی با اظهار بی اطلاعی از تلف شدن یک نهنگ دیگر در منطقه جاسک گفت: هنوز هیچ گزارشی مبنی بر تلف شدن نهنگ در این منطقه به دست معاونت دریایی سازمان محیط زیست نرسیده است ولی این نکته را نباید فراموش کرد که در فصل مهاجرت گونه های دریایی تلف شدن تعدادی از این گونه ها کاملا طبیعی است.

نبوی به اشاره به اینکه سالانه تعدادی از پستانداران بزرگ جثه تلف می شوند افزود: مرگ و میر دسته جمعی پستاندران دریایی موضوعی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است و هیچ دلیل و مشکل جدی در این تلفات اتفاقی در ماه اخیر در خلیج فارس وجود ندارد.