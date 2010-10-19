به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود که در یکی از این دیدارها، تیم اینتر، مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان با تاتنهام دیدار خواهد کرد.

اینتر در دیدار با توئنته هلند به تساوی 2 بر 2 رسیده و وردربرمن آلمان را 4 بر صفر شکست داده در حالی که تاتنهام با برمن 2 بر 2 مساوی کرده و 4 بر یک توئنته را شکست داده است. اینتر فردا شب با قوی‌ترین حریف خود در گروه A رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیدار خواهد داشت.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم‌های بارسلونا اسپانیا و کپنهاگن دانمارک برگزار خواهند کرد. نماینده دانمارک پیش از این هر دو رقیب خود، روبین کازان روسیه و پاناتینایکوس یونان را در گروه D شکست داده و در صدر گروه قرار دارد حال آنکه بارسا چهار امتیازی است. این دیدار فردا شب به میزبانی بارسا در ورزشگاه نیوکمپ برگزار خواهد شد.

- برنامه کامل دیدارهای چهارشنبه شب به این شرح است:

گروه A:

* اینتر ایتالیا - تاتنهام انگلستان

* توئنته هلند - وردربرمن آلمان

گروه B:

* لیون فرانسه - بنفیکای پرتغال

* شالکه صفر چهار آلمان - هاپوئل تل آویو

گروه C:

* منچستریونایتد انگلستان - بورسااسپور ترکیه

* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - والنسیا اسپانیا

گروه D:

* بارسلونا اسپانیا - کپنهاگن دانمارک

* پاناتینایکوس یونان - روبین کازان روسیه