پنتاگون خواستار عدم پوشش رسانه ای اخبار ویکی لیکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "دیوید لاپان" از سخنگویان پنتاگون اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا از ویکی لیکس خواسته تا اسناد این وزارتخانه را به پنتاگون بازگردانده و از انتشار آنها خودداری کند.

این درخواست پس از آن بیان می شود که روز گذشته اعلام شد: سایت "ویکی لیکس" افشا کننده اسناد محرمانه جنگ افغانستان، در نظر دارد 500 هزار سند محرمانه جدید را بر روی خروجی خود قرار دهد از همین رو وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) یک تیم 120 نفره را مامور جلوگیری از تحقق این امر کرده است.

ویکی لیکس در حالی قصد انتشار 500 هزار سند جدید درباره عراق را دارد که اقدام آن در ماه جولای سال جاری در انتشار 70 هزار سند محرمانه درباره جنگ افغانستان دردسرهای زیادی را برای آمریکا بوجود آورد.