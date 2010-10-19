ارائه پنج هزار خدمات مشاوره ای به شهروندان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرگرد رحمان هوشمند پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار مشاوره های تخصصی در شش ماهه اول سال جاری افزود: تامین بهداشت روانی جامعه، امنیت و استحکام خانواده و آگاه سازی جوانان از اهداف اصلی و مستمر مراکز مشاوره ای ناجا است.

وی اظهار داشت: علاوه بر انجام خدمات مشاوره ای، طرح مشاوره فعال در مساجد و پایگاهای مقاومت بسیج و مدارس و پارکها نیز اجرا شده است.

هوشمند اضافه کرد: آموزش و آگاه سازی جامعه در سایتهای پلیس و جرائد سراسری و محلی، آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل روانشناختی جرائد برای پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی از دیگر برنامه های اجرا شده است.

تامین امنیت روانی جامعه مهم ترین چشم انداز اجتماعی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت و ابعاد مختلف امنیت روانی در جامعه، تامین امنیت روانی جامعه را مهم ترین چشم انداز اجتماعی و اولویت اول نیروی انتظامی برشمرد.

سرهنگ صمد فرامرزی ضمن تشریح اهمیت و ابعاد مختلف امنیت روانی در جامعه گفت: تامین امنیت روانی جامعه از اولویت های اول ناجاست.

وی به بررسی ارتباط بین بهداشت روانی و میزان امنیت پرداخت و گفت: برای تامین امنیت روانی ابزارهای لازم برای گسترش بهداشت روانی در جامعه را باید مهیا کرد.

سرهنگ فرامرزی تحکیم بنیاد خانواده در جامعه اسلامی را مهمترین ابزار برای برقراری امنیت روانی جامعه بیان کرد و گفت: در جامعه اسلامی ما ارتباط معنی داری بین میزان استحکام خانواده و امنیت وجود دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: در صورت برقراری ارتباط بین خانواده ها و نهاد های اجتماعی مسئول، می توان قدم بزرگی در مسیر مورد نظر پیمود.

وی ضمن اشاره به اقدامات نیروی انتظامی برای تامین امنیت روانی در جامعه اظهار داشت: ایجاد و توسعه مراکز تخصصی مشاوره ای ناجا اقدامی مهم در جهت برقراری امنیت روانی و حل و فصل مشکلات خانواده ها است.

فرامرزی خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی استان با فعال نمودن یک مرکز مشاوره مستقر در معاونت اجتماعی استان و شش مرکز مشاوره فعال در شهرستان ها به صورت رایگان آماده ارائه خدمات مشاوره ای به مردم است.