نگهداری راههای روستایی به 29 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، حسین میرشفیع پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شوسه و خاکی بودن 151 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور، افزود: متاسفانه اعتبار ملی ویژه برای نگهداری راه‌های روستایی وجود ندارد که در این راستا طی سال آینده بودجه‌ای برای این امر پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون اعتبارات نامتمرکزی در این راستا به استانها اختصاص یافته، ادامه داد: خط ‌کشی و آسفالت راههای روستایی، حذف نقاط حادثه‌خیز به ویژه در تقاطع جاده‌های روستایی و ایجاد راهدارخانه‌های روستایی از جمله اقدامات در دست اجرای این نهاد است.

معاونت پلیس راه روستایی در کشور ایجاد می شود

معاون ساخت و توسعه راه‌های روستایی وزیر راه و ترابری در ادامه با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای دهیاریها جزو اولویتهای کاری این نهاد است، ادامه داد: این طرح تا آبان ماه امسال اجرایی می شود.

میر شفیع اظهار داشت: همچنین برای کنترل و کاهش تصادفات و نگهداری راهها معاونتی در پلیس راه به عنوان معاونت پلیس روستایی تصویب شده که بزودی اجرایی می شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌های روستایی و معاون پارلمانی وزیر راه و ترابری روز دوشنبه جهت بررسی وضعیت راههای روستایی، جاده های بین شهری و طرحهای ملی این وزارتخانه به آذربایجان غربی سفر کرده اند.