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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۱

سالانه 200 بیمار آلوده به سل در استان مرکزی شناسایی می شود

سالانه 200 بیمار آلوده به سل در استان مرکزی شناسایی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس مبارزه با سل مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: سالانه 200 بیمار آلوده به سل ریوی و خارج ریوی در این استان شناسایی و تحت مراقبت های خاص قرار می گیرند.

منصوره جباری  در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: براساس برآوردهای امسال سازمان بهداشت جهانی میزان بیماریابی برای ایران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 22 نفر و فراوانی بروز اسمی سل مثبت در همین شاخص جمعیتی 7.9نفر اعلام شده است.

وی گفت: طبق این برآوردها گمانه سازمان بهداشت جهانی برای بیماریابی سل در ایران سال گذشته 68 درصد بوده که در استان مرکزی 65 درصد موارد محقق شده است.
 
جباری افزود: امسال تخمین سازمان جهانی برای بیماریابی در ایران 70 درصد اعلام شده که با توجه به اقدامات آموزشی برای پزشکان، بهورزان و تبلیغات عمومی متنوع،پیش بینی می شود که به عدد هدفگذاری شده در استان دست یابیم.
 
وی اضافه کرد: شناسایی بیماران اسمی مثبت انواع سل و درمان آن در روند مهار و کاهش بیماری سل به دلیل انتقال بیماری به سایرین از اهمیت خاص برخوردار است زیرا این بیماران به عنوان مخزن انتشار بیماری مطرح هستند.
کد مطلب 1174107

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