ادارات کل استان البرز تا پایان آبان ماه مستقر می شوند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تعدادی از ادارات کل استان در ماههای گذشته در کرج مستقر شده اند و با برنامه ریزیهای صورت گرفته پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه نیز سایر ادارات کل این استان در کرج مستقر شوند.

وی در خصوص استقرار ادارات کل در کرج نیز افزود: بر اساس بخشنامه دولت ادارات کل البرز باید در واحدهای قبلی مستقر شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه واحدهای وابسته به یک وزراتخانه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند و واحدهای سازمانی کرج نیز در واحد استانی ادغام شوند.

وی بیان کرد: بر اساس بند سه بخشنامه معاونت توسعه منابع ریاست جمهوری و بر طبق بند پنج این همان بخش نامه کلیه واحدهای اداری مستقر در مرکز استان که مربوط به یک وزراتخانه و سازمان وابسته هستند نیز در یک ساختمان استقرار می یابند.

فرهادی خاطرنشان کرد: بر اساس همین بخشنامه در طراحی و ساخت سازمانهای اداری جدید نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: راه توسعه این استان تنها با تلاش مضاعف هموار می شود و در این مسیر امید می رود با انتخاب مدیران لایق و باتجربه و نیز استقرار هرچه سریعتر تمامی ادارات کل در این استان مسیر توسعه البرز گامهای بلندی را رو به جلو بردارد.