بیست و پنجمین جشواره ملی قرآن دانشجویان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جشنواره با حضور 500 دانشجوی برگزیده وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد، جهادددانشگاهی، علمی کاربردی و پیام نور روز سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی پیام آیت الله جوادی آملی را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده است: مهمترین ره توشه همایش قرآنی، رسوخ نورانیت وحی الهی در دلها و طلوع آن در عقاید، اخلاق، رفتار و گفتار همگان است.

در این جشنواره دکتر سیدعلی ابطحی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در سخنانی، قرآن را بهترین هدیه خداوندی برشمرد و گفت: قرآن وسیله تقریب مذاهب است و به انسان شناسی و خدا شناسی کمک می کند.

دکتر فرحناز ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت نیز در این همایش با ارائه گزارشی از برگزاری این دوره جشنواره با مسئولیت وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد این جشنواره موجب اعتلای فرهنگ قرآنی در میان دانشجویان شود.