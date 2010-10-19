  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

نصراللهی:

برخورد نامناسب برخی مدیران استان مرکزی را با جدیت دنبال می کنیم

برخورد نامناسب برخی مدیران استان مرکزی را با جدیت دنبال می کنیم

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی گفت: در صورت برخورد بد و نامناسب برخی مدیران با ارباب رجوع با جدیت عمل کرده و از شهروندان هم می خواهیم در صورت مشاهده این گونه رفتارهای مدیران مراتب را اطلاع دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالقاسم نصراللهی ظهر سه شنبه درپنجمین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: جوانان نیاز دارند از مسئولین سوال کنند بنابراین باید آنان پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مدیران باید با شفافیت و وضوح با مردم صحبت کنند اظهارداشت: بایستی مسئولین حرفها و مشکلات را شنیده و آن را پیگیری کنند.

نصراللهی از تصویب طرح نشست بدون خط خوردگی در استان خبرداد و تصریح کرد: ایجاد روحیه شادابی در بین جوانان، دستیابی به ایده های نو وخلاق، برطرف کردن کاستیها، ارتباط چهره به چهره با مدیران ارشد ، ایجاد روحیه پرسشگری در میان جوانان و پیگیری مطالبات آنان از اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با چهار میلیون تومان اعتبار به تصویب رسیده است گفت: طرح نشست با جوانان و رسیدن به مرحله دلخواه نیاز به زمان دارد.

مدیر گروه پژوهش و مطالبات توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی استان مرکزی نیز با بیان مشکلات اجتماعی و فرهنگی استان گفت: استان مرکزی به عنوان چهار عضو اول کشور در صنایع مادر تخصصی محوب می شود که در اقتصاد رتبه 10 و 11 توسعه یافتگی اجتماعی در کشور محسوب می شود که این نشاندهده این است که صنعت و اقتصاد از فرهنگ ما پیشی گرفته است.

مهدی مبارک آبادی با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات را باید در حوزه فرهنگ اجتماعی پیدا کنیم افزود: عدم وجود شاخصهای آماری و کلی گویی یکی از مشکلات است که نمی توان شاخصهایی برای ارزیابی عادلانه بوجود آورد.

کد مطلب 1174250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها