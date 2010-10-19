برخورد نامناسب برخی مدیران استان مرکزی را با جدیت دنبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالقاسم نصراللهی ظهر سه شنبه درپنجمین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: جوانان نیاز دارند از مسئولین سوال کنند بنابراین باید آنان پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مدیران باید با شفافیت و وضوح با مردم صحبت کنند اظهارداشت: بایستی مسئولین حرفها و مشکلات را شنیده و آن را پیگیری کنند.

نصراللهی از تصویب طرح نشست بدون خط خوردگی در استان خبرداد و تصریح کرد: ایجاد روحیه شادابی در بین جوانان، دستیابی به ایده های نو وخلاق، برطرف کردن کاستیها، ارتباط چهره به چهره با مدیران ارشد ، ایجاد روحیه پرسشگری در میان جوانان و پیگیری مطالبات آنان از اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با چهار میلیون تومان اعتبار به تصویب رسیده است گفت: طرح نشست با جوانان و رسیدن به مرحله دلخواه نیاز به زمان دارد.

مدیر گروه پژوهش و مطالبات توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی استان مرکزی نیز با بیان مشکلات اجتماعی و فرهنگی استان گفت: استان مرکزی به عنوان چهار عضو اول کشور در صنایع مادر تخصصی محوب می شود که در اقتصاد رتبه 10 و 11 توسعه یافتگی اجتماعی در کشور محسوب می شود که این نشاندهده این است که صنعت و اقتصاد از فرهنگ ما پیشی گرفته است.

مهدی مبارک آبادی با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات را باید در حوزه فرهنگ اجتماعی پیدا کنیم افزود: عدم وجود شاخصهای آماری و کلی گویی یکی از مشکلات است که نمی توان شاخصهایی برای ارزیابی عادلانه بوجود آورد.