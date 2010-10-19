کلاس های آموزشی عملکرد ABS و CNG در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن شاهرخی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آموزش عملکرد خودروهای دنده اتوماتیک و فروش کتاب‌های استاندارد آموزش تعمیرات خودروهای سایپا در حوزه‌های مختلف از دیگر برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است که مورد استقبال فراوان تبریزی‌ها قرار گرفت.

شاهرخی با اشاره به پروژه X100 گفت: پروژه بزرگ و ملی X100 برای تبدیل محصولات تولیدی خانواده پراید به خودروهایی پیشرفته است.

وی افزود: این خودرو به موازات اقتصادی بودن، دارای ویژگی‌های برجسته دیگری از جمله مصرف سوخت پایین، سرویس‌پذیری بالا، استهلاک کم، هزینه تعمیرات و نگهداری پایین و امکانات قابل قبول است.

شاهرخی اظهار داشت: از دیگر ویژگی‌های مهم این پروژه، تقویت و مقاوم‌سازی بدنه و ارتقای استانداردهای خودرو است که اطلاعات مربوط به آن در بروشورهایی به چاپ رسیده و در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفته است.

مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا گفت: تبریز به عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین مرکز دستیابی به صادرات بازار هدف در شمال غربی کشور (ارمنستان ـ آذربایجان و ترکیه) است.

شاهرخی تاکید کرد: فروش ویژه نمایشگاهی و پیش‌فروش محصولات سایپا در این نمایشگاه موجب شده است که در تبریز با استقبال گسترده بازدید کنندگان مواجه شویم که تقریبا 100 درصد بازدیدکنندگان از غرفه سایپا دیدن کردند.

وی افزود: محصولات تولیدی این گروه در سه هزار متر مربع فضای سرپوشیده و 400 متر مربع فضای باز در معرض دید و داوری بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

شاهرخی اضافه کرد: شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا شامل سایپا دیزل، سایپا یدک، سایپاآذین، زامیاد، رایان سایپا، شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، امداد خودرو، سازه‌گستر، ستکو و کلیه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش این شرکت‌ها در استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: محصولات عرضه شده در این نمایشگاه از سوی گروه خودروسازی سایپا شامل ماکسیما، تندر 90، سایپا 111، سایپا 132، New C5 و ریو است.