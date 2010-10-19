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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

ایجاد مراکز فرهنگی برای بانوان اردبیل ضروری است

ایجاد مراکز فرهنگی برای بانوان اردبیل ضروری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ایجاد مراکز فرهنگی و حسینیه ها برای بانوان استان جهت انجام امور فرهنگی و مذهبی در جهت تحکیم بنیان خانواده ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سارا حقی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشاوران امور زنان در دستگاه های اجرایی اظهار داشت: مسائل فرهنگی و آموزشی از اموری است که بیش از هر امری با روحیات بانوان سازگار بوده و بازدهی و نتیجه فوق العاده ای را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: در صورتی که با توجه هر چه بهتر و بیشتر و تجهیز امکانات به مسائل بانوان بویژه در بحث فرهنگی پرداخته شود، می توان نتیجه مستقیمی در قوام و ثبات بنیان خانواده ها شاهد بود.

مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه در حیطه زنان استان اردبیل تبلیغ و اطلاع رسانی دینی لازم و ضروری به نظر می رسد، افزود: در صورت فراگیر شدن و گستردگی این امر مهم بسیاری از معضلات موجود در استان بر طرف خواهد شد.

وی بر لزوم ایجاد مراکز فرهنگی، ایجاد مکان مناسب جهت فعالیت زنان فعال و فرهیخته، اختصاص اعتبار لازم جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و تحکیم بنیان خانواده، توسعه اعتلا و گسترش معرفت و فعالیتهای قرآنی، گسترش اعزام خواران مبلغه بر اساس سند چشم انداز و... تاکید کرد.

حقی تصریح کرد: حمایت از برنامه های فرهنگی بانوان، تقویت باورهای دینی با برگزاری کارگاه های آموزشی، حمایت از توسعه و تقویت واحدهای تخصصی مشاوره، گسترش حمایت و پشتیبانی و تغذیه فکری تشکلهای دینی و مردمی، برگزاری کلاس های آْموزشی طرح رحمت از جمله مواردی است که باید در این استان مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز داشت: بانوان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع علاوه بر دارا بودن مقام انسانی، می توانند به مقامی برسند که نقش تعیین کننده ای در خانواده و اجتماع داشته باشند.

این مسئول با اشاره به حضور فعال و موثر بانوان در جامعه خاطر نشان کرد: شخصیت انسانی زن و نقشهای چشمگیر او در خانواده و اجتماع و نیز دیدگاه دین اسلام بویژه قرآن کریم نسبت به زن همیشه مورد توجه بوده است.

کد مطلب 1174416

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