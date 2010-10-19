اسرائیل درپی توجیه حمله جدید به غزه است/ مقاومت آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان،"ابوعبیده" سخنگوی "گردانهای عزالدین القسام" گفت: بزرگ نمایی مقامات اسرائیلی درباره وجود موشکهای ضد هواپیما در نوارغزه با هدف توجیه تجاوز علیه مردم فلسطین و گمراهی افکار عمومی است.

وی افزود: ما درحال حاضر به طور جزئی دراین باره موضع گیری نمی کنیم و عملکرد مقاومت را در رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی نشان خواهیم داد.

ابوعبیده تاکید کرد: حق مقاومت و در راس آن گردانهای عزالدین قسام است که همه امکانات لازم برای مقابله با رژیم صهیونیستی دراختیارداشته باشد و وظیفه ماست که با همه ابزار موجود به دفاع از سرزمین و مردم مان بپردازیم.

وی تصریح کرد: هرحمله و جنایتی که رژیم صهیونیستی قصد انجام آن علیه مردم نوار غزه را داشته باشد با پاسخ کوبنده گردانهای قسام روبرو خواهد شد.

شایان ذکراست که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل اخیرا مدعی شده بود که به علت وجود موشکهای ضد هواپیما در نوارغزه باید ترتیبات امنیتی خاصی درصلح آتی با فلسطینی ها درنظر گرفته شود.