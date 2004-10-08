انحصاردولت در سيستم بانكي،مانع استفاده كشور از پول ارزان بين المللي است //رابطه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور يك رابطه استاد شاگردي بوده وبانكها قدرت مانور ندارند

نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي "مهر" درمورد فعاليت بانكهاي خصوصي در كشور،گفت: بايد بپذيريم كه سال ها سيستم بانكي در انحصار دولت بوده ودر حال حاضر نيز با توجه به اينكه تعداد بانكهاي خصوصي به تعداد انگشتان يك دست نمي رسد و مدت زيادي ازعمر اين بانكها نمي گذرد،اين بانكها قدرت لازم را پيدا نكرده وتوانايي مقابله با بانكهاي قديمي و دولتي را ندارند.

مهدي كرباسيان افزود: هرچند ظرف يك سال گذشته بانك مركزي دخالت هاي خود را در سيستم بانكي كاهش داده است اماهنوز رابطه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور يك رابطه استاد شاگردي بوده وبانكها قدرت مانور لازم را براي توسعه فعاليتهاي خود ندارند.

وي با اشاره به بروكراسي موجود دربانكهاي دولتي كشور،اظهارداشت: تا زماني كه سيستم بانكي دچار يك تحول اساسي نشود و بانكهاي خصوصي قدرت پيدا نكنند وبانكهاي دولتي از بروكراسي موجود رهايي نيابند ، نمي توانيم از پول ارزان بين المللي وتسهيلات موسسات پولي و اعتباري جهان براي توسعه اقتصادي خود استفاده كنيم.

كرباسيان با بيان اينكه اگر سيستم بانكي به سمت خصوصي سازي وخارج شدن از انحصار حركت نكند شاهد تحول و توسعه بازار پولي ومالي كشور نخواهيم بود،گفت: با وجود محدوديتها وموانعي كه براي فعاليت بانكهاي دولتي وجود دارد مديران و كاركنان اين بانكها تمام تلاش خود را براي ارتقاء كيفيت خدمات انجام مي دهند.

وي درپايان افزود: بدون ايجاد رقابت ميان بانكهاي كشور سيستم بانكي نمي تواند از اهداف بيست ساله كشور كه ايران را به عنوان قدرت برتر منطقه مطرح مي كند ، پشتيباني كند.