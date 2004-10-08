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۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۰:۵۶

نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با "مهر":

انحصاردولت در سيستم بانكي،مانع استفاده كشور از پول ارزان بين المللي است //رابطه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور يك رابطه استاد شاگردي بوده وبانكها قدرت مانور ندارند

بدون ايجاد رقابت ميان بانكهاي كشور سيستم بانكي نمي توانداز اهداف بيست ساله كشور پشتيباني كند.

نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي "مهر" درمورد  فعاليت بانكهاي خصوصي در كشور،گفت: بايد بپذيريم كه سال ها سيستم بانكي در انحصار دولت بوده ودر حال حاضر نيز با توجه به اينكه تعداد بانكهاي خصوصي به تعداد انگشتان يك دست نمي رسد و مدت زيادي ازعمر اين بانكها نمي گذرد،اين بانكها قدرت لازم را پيدا نكرده وتوانايي مقابله با بانكهاي قديمي و دولتي را ندارند. 

مهدي كرباسيان افزود: هرچند ظرف يك سال گذشته بانك مركزي دخالت هاي خود را در سيستم بانكي كاهش داده است اماهنوز رابطه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور يك رابطه استاد شاگردي بوده وبانكها قدرت مانور لازم را براي توسعه فعاليتهاي خود ندارند. 

وي با اشاره به بروكراسي موجود دربانكهاي دولتي كشور،اظهارداشت: تا زماني كه سيستم بانكي دچار يك تحول اساسي نشود و بانكهاي خصوصي قدرت پيدا نكنند وبانكهاي دولتي از بروكراسي موجود رهايي نيابند ، نمي توانيم از پول ارزان بين المللي وتسهيلات موسسات پولي و اعتباري جهان براي توسعه اقتصادي خود استفاده كنيم.

كرباسيان با بيان اينكه اگر سيستم بانكي به سمت خصوصي سازي وخارج شدن از انحصار حركت نكند شاهد تحول و توسعه بازار پولي ومالي كشور نخواهيم بود،گفت: با وجود محدوديتها وموانعي كه براي فعاليت بانكهاي دولتي وجود دارد مديران و كاركنان اين بانكها تمام تلاش خود را براي ارتقاء كيفيت خدمات انجام مي دهند.

وي درپايان افزود: بدون ايجاد رقابت ميان بانكهاي كشور سيستم بانكي نمي تواند از اهداف بيست ساله كشور كه ايران را به عنوان قدرت برتر منطقه مطرح مي كند ، پشتيباني كند.

کد مطلب 117442

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