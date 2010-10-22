به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و معاونین سازمان تربیت بدنی یکشنبه آینده با حضور در مجلس شورای اسلامی و در دیدار با اعضای کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس گزارشی از آخرین وضعیت آماده سازی تیمهای اعزامی به شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی، مسائل و مشکلات آماده سازی تیم های ملی و احتمال مدال آوری در هر رشته ورزشی را ارائه خواهند کرد.
در این نشست که به ریاست سیدجلال یحییزاده رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس برگزار خواهد شد، مسئولان سازمان تربیت بدنی گزارشی از روند آماده سازی 31 تیم اعزامی به بازیهای آسیایی، برگزاری اردوهای آمادگی، مشکلات مالی برای تدارک تیمهای ملی و مشکلات و تنگناهای موجود برای اعزام تیمهای کشورمان را به اعضای کمیسیون تربیت بدنی و جوانان مجلس ارائه خواهد کرد.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران با 370 ورزشکار در قالب 31 رشته در این بازیها شرکت خواهد کرد.
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