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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

سعیدلو در مورد بازی‌های آسیایی گوانگجو به مجلس گزارش می‌دهد

سعیدلو در مورد بازی‌های آسیایی گوانگجو به مجلس گزارش می‌دهد

رئیس سازمان تربیت بدنی در نشست با اعضای کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس گزارش نهایی از آخرین وضعیت تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی گوانگجو را به نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و معاونین سازمان تربیت بدنی یکشنبه آینده با حضور در مجلس شورای اسلامی و در دیدار با اعضای کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس گزارشی از آخرین وضعیت آماده سازی تیم‌های اعزامی به شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی، مسائل و مشکلات آماده سازی تیم های ملی و احتمال مدال آوری در هر رشته ورزشی را ارائه خواهند کرد.

در این نشست که به ریاست سیدجلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس برگزار خواهد شد، مسئولان سازمان تربیت بدنی گزارشی از روند آماده سازی 31 تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی، برگزاری اردوهای آمادگی، مشکلات مالی برای تدارک تیم‌های ملی و مشکلات و تنگناهای موجود برای اعزام تیم‌های کشورمان را به اعضای کمیسیون تربیت بدنی و جوانان مجلس ارائه خواهد کرد.
 
شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21  آبان تا 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران با 370 ورزشکار در قالب 31 رشته در این بازی‌ها شرکت خواهد کرد.
کد مطلب 1174447

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