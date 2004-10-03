خرم :بر نظارت مجلس گردن مي نهم // يكي از ادعاهايي كه داشته ام برخورد با متخلفان و مفاسد بوده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، احمد خرم وزير راه و ترابري در دفاع از عملكرد خود و مخالفت با مواد مطرح شده در استيضاح با قرائت آيه اي از قرآن مجيد و درود به روح ملكوتي حضرت امام خميني و شهداي انقلاب اسلامي به خانواده شهدا و ايثارگران و به ويژه خانواده 2700 شهيد و 12 هزار ايثارگر وزارت راه و ترابري اداي احترام كرد.

احمد خرم به رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و ساير مسوولان و شهداي دولت نيز اداي احترام كرد و افزود: از امضا كنندگان استيضاح به خاطر در اختيار قرار دادن اين فرصت طلايي براي من تشكر مي كنم.

وزير مورد استيضاح ، با اشاره به سخنان طراحان استيضاح گفت : من استيضاح را يك فرصت مي دانم براي توضيحات مسايلي كه مطرح شد .

خرم گفت: بعد از دوم اسفند براي اولين بار موضوع استيضاح از جرايد اعلام شد و بنده را وادار كرد كه اين مساله را دنبال كنم زيرا استيضاح را امري غريب نمي دانم و وي افزود: بعد ازهفته دوم مجلس هفتم ، امضاها شروع شد و زمزمه اين مطالب به روزنامه كشيد.

وزير راه و ترابري افزود: به اتفاق وزير حمل و نقل ايتاليا به رييس مجلس گفتم با توجه به فضاي نامناسب و سخنان طرح شده و توضيحاتي كه بنده دارم تقاضا دارم وقتي را مقرر بفرماييد تا توضيح دهم و رياست مجلس گفتتند استيضاح كنندگان مجلس درسه موضوع فرودگاه امام ، حادثه نيشابور و كشته هاي جاده ها اتفاق نظر دارند و دستور دادند كه جلسه اي گذاشته شود.

خرم گفت: سه بار معاون امور مجلس وزارت راه را به دفتر رييس مجلس فرستادم كه براي حضور در مجلس موفق نشدم بالاخره چهارشنبه اعلام شد شنبه ساعت 5 در مجلس حاضر شوم تا در جلسه اي حضور داشته باشم ظهر شنبه اعلام شد جلسه كنسل شده است.

وزير راه افزود: آقاي حداد گفتند ممكن است شائبه اي ايجاد شود ولي من بازدنبال كردم روال را ادامه دادم، مراجعات مكرر داشتم كه وقتي را بگذاريد در مجلس تا توضيح دهم ، اما پاسخ نگرفتم.

خرم ادامه داد: در روزي كه معاونان پارلمان با رييس مجلس ديدار داشتند به آقاي خجسته گفتم، به آقاي حداد بگويند يك جلسه غير علني بگذارند تا توضيح دهم و اگر قانع نشدند آنگاه استيضاح صورت بگيرد.

وزير راه گفت: بالاخره استيضاح ابلاغ شد و موارد 5 گانه اي در آن آمده بود و اعلام وصول آن به بعد از تعطيلات موكول شد .

وي اضافه كرد: در تاريخ 8/6/ 83 براي دفعه دوم آقاي باهنر با بنده تماس گرفتند و گفتند تعدادي از نمايندگان فرصتي را مي خواهند كه با شما صحبت كنند و من بلافاصله براي دستيابي به مدارك و مستنداتي كه فكر ميكردم به من ارايه خواهد شد ، تا بتوانم با متخلفان برخورد كنم ، آنرا پذيرفتم.

خرم افزود: جلسه برگزار شد ، من و سه معاون در مجلس حضور يافتيم و مذاكره صورت گرفت ، بعضي از اين موارد را در19 صفحه يكي از معاونين بنده ودر21 صفحه يكي ديگر از معاونين نوشتند و نواري را هم آقاي باهنر گفت كه برايتان مي فرستم اما هنوز نرسيده است.

خرم گفت: عمده ترين خواسته هاي نمايندگان در سه فصل زير بوده است:

1- به تعدادي از مسوولان و وزارتخانه اعتماد نداريم و بايد عوض شوند.

2- دو سه قرارداد امضا شده و يا در حال نهايي شدن است، نمايندگان خواستار لغو آنها هستند.

3- بحث ديگر ناكارآمدي ها و مفاسد است و در مورد آن مكانيزمي دارند كه بعد مطرح مي كنند.

وزير راه ادامه داد: شش مدير ازمدير كل وزارت راه ، معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري و عضو هيات مديره راه آهن ، ذي حساب طرح هاي عمراني وزارتخانه و مدير عامل راه آهن ازجمله افرادي بودند كه نمايندگان خواستار بركناري آنها بودند .

خرم افزود: من موافق با طي شدن روال قانوني مجلس در استيضاح بودم و مي خواستم ببينم چگونه مي توانم ديدگاههاي نمايندگان را اعمال كنم .



وي تاكيد كرد : از ابتداي فعاليتم تاكنون اعلام كردم يكي از ادعاهايي كه داشته ام برخورد با متخلفان و مفاسد بوده است و بعد عنوان كردم اگر مواردي باشد كه مستند باشد ، آمادگي كامل دارم هرگونه مشكل را بررسي و با شديدترين وضع برخورد كنم.

وزير راه تصريح كرد: بر اساس اعتقادات خودم ظرف مدت كوتاهي قادر بودم اين كار را بكنم .

خرم به اظهارات نمايندگان منتخب مجلس براي مذاكره با خود اشاره كرد و گفت: آقايان گفته اند سوال، تحقيق و مطلبي نداريم، بحث كفايت يا عدم كفايت است، دادگاه هم نيست، موضوع قرارداد با تاو را مخالفيم و مي خواهيم فاز اول با نيروهاي داخلي به بهره برداري برسد.

خرم گفت: از سه ماه قبل از اين موضوع رييس جمهورگفتند شركت داخلي را نيز بكار بگيريد، البته براي خدمات فرودگاهي نه اداره امور فرودگاه. سي و يك مجموعه اداري در فرودگاه مستقر مي شوند ، وزارت اطلاعات، گذرنامه ، نيروي انتظامي ، سپاه، وزارت راه و غيره كه اداره و مديريت برعهده آنهاست . وي افزود : درحال حاضر در فرودگاه مهر آباد هم در بهره برداري ها بخش خصوصي عمل مي كند.

وزير راه ادامه داد: بهره برداري يعني خدمات فرودگاهي واين به معناي مديريت فرودگاه نيست . احمد خرم به راه آهن اصفهان شيراز و قرارداد با شركت چيني اشاره كرد و گفت : درارزيابي اوليه شركت چيني را در برابر رقباي داخلي قرار داديم و نقشه و مدارك را به آستان قدس رضوي پيشنهاد داديم و آنها پايين تر پذيرفتند و دوباره شركت چيني رقم داد و پايين تر متعهد شد بپذيرد.

خرم گفت: در جلسه اي كه در راستاي مسير استيضاح طراحي شده بود نمايندگان از من خواستند در بركناري مديران تعجيل كنم و من يك هفته فرصت خواستم، اما من ديدم با يك مدير جمهوري اسلامي طرف هستم، فكر كردم چه بگويم، به او بگويم بايد بروي؟

وزير راه ادامه داد: اگر اينكار را مي كردم در بخشهاي مختلف بازتاب داشت، من بايد با مدرك و با استناد او را بركنار مي كردم.خرم گفت: در رسانه ها اعلام كردند، بيش از هزار صفحه تخلف از مديران وزارت راه دارند اما تاكنون من آنها را نديده ام و جز مطالبي كه دراين باره دربرخي سايتها ديده بودم ، آنها را امروز شنيدم .



وزير راه گفت: نظارت بر عهده مجلس است و ما بر آن گردن مي نهيم ، من 180 ملاقات با نمايندگان داشته ام و بيش از 900 نامه را جواب داده ام و الان بيش از سيصد نامه در دست بررسي است.

خرم گفت : بودجه راههاي روستايي و استاني در اختيار من نيست، در اختيار استاندار است و سازمان مديريت و برنامه ريزي اما من پاسخ آنها را گفته ام و باز مي گويم.

وزير راه اضافه كرد: هميشه زودتر از همه نمايندگان در كميسيونهاي تخصصي حاضر شده ام و اكثر نمايندگان سوال كننده قانع كرده ام ، فقط در حال حاضرآقاي پيرموذن درباره راه آهن اردبيل قانع نشده است كه آن هم به دليل نبود مجوز سازمان مديريت بوده و بزودي حل مي شود.

وي گفت: بنده در تمام ادوار مجلس پاسخگو بوده ام ، يك مورد به تعويق نيفتاده است و حتي آنهايي كه به صحن كشيده شده با كمال احترام به نماينده سوال كننده پاسخ گفته ام.

خرم ادامه داد: من تعامل خوبي با نمايندگان دارم ، اخمو هستم، فيزيكم اين طوراست ، پدر و برادران من هم اينگونه اند، اين كه گله مي كنند كه اخم مي كند به نمايندگان درست نيست.

وي گفت: 17 نماينده استان فارس مي دانند هر كاري براي راه آهن شيراز از دستم بر مي آمده انجام داده ام. جلسه علني مجلس براي تنفس ، نماز و نهار تعطيل و ادامه جلسه استيضاح به نشست بعدازظهر موكول شد.