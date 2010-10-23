گیلان موقعیت مناسبی در تعاملات اقتصادی با کشورهای حوزه CIS دارد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این منطقه می تواند مرکز جهش صادرات انواع تولیدات آن شرکت به کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه باشد.

وی همچنین اظهار داشت: وجود زیرساختهای مورد نیاز، پتانسیل بالای سرمایه گذاری، آزاد راه رشت - قزوین، توسعه بندر و وجود منطقه آزاد تجاری - صنعتی، ساخت راه آهن رشت - قزوین با ظرفیت جابجایی 10 میلیون تن کالا و حضور صنایع قدرتمند و پرتوان برای تأمین قطعات مورد نیاز خودروها را از امتیازات مثبت این منطقه دانست که در ایجاد سایت خودروسازی تأثیرات بسزایی خواهد داشت.

استاندار گیلان افزود: استان گیلان از زیرساختها و قابلیتهای خوبی برای ساخت خط تولید برخوردار است و مدیران استان نیز با جدیت بدنبال تحقق این امر مهم هستند.

وی یادآور شد: استان گیلان در حال حاضر توانسته نسبت به سایر استانهای کشور در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بویژه مینی بوس پیشرو باشد.