صادق گودرزی، کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اتفاق پیش آمده بین من و مراد محمدی در اردوی ماسال یک سوءتفاهم جزیی بود که ممکن است در هر اردویی به وجود بیاید.
دارنده مدال طلای آسیا ادامه داد: همواره سعی کردهام به کشتی گیرانی که بزرگتر از خودم هستند بخصوص مراد محمدی که از خصوصیتهای بارز اخلاقی برخوردار است، احترام بگذارم.
وی تصریح کرد: به همین خاطر برای سوءتفاهمی که پیش آمده بود در چند روز گذشته از مراد محمدی عذرخواهی کردم و فکر نمی کنم این موضوع دلیل خداحافظی مراد محمدی از دنیای کشتی باشد.
گودرزی اظهار داشت: مراد محمدی یک الگو ورزشی و اخلاقی برای تمامی کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی بود و برای وی در تمامی امور زندگیاش آرزوی موفقیت دارم.
دارنده مدال جوانان جهان در پایان خاطر نشان کرد: برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو آمادهام و در هر حال تابع تصمیم کادر فنی هستم. کشتی گیران قزاقستان، هندوستان و کره جنوبی در این مسابقات جزء رقیبان اصلیام هستند و امیدوارم در صورت حضور در این رویداد خوشرنگترین مدال را کسب کنم.
پس از اینکه مراد محمدی روز دوشنبه گذشته از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد برخی این وداع قهرمان کشتی ایران در آستانه بازیهای آسیایی گوانگجو را ناشی از سوءتفاهم پیش آمده در اردوی تیم ملی کشتی آزاد در ماسال بین او و گودرزی عنوان کرده بودند.
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