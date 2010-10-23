شهرهای رودبار شبکه بهداشتی فاضلاب ندارند

ذوالفقار چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه رودباری ها دو برابر میانگین کشور آب مصرف می کنند، افزود: هم اکنون برای مصارف عمومی مردم رودبار گیلان 400 لیتر در ثانیه آب تامین می شود که با توجه به جمعیت شهرستان، این میزان دو برابر میانگین کشور است.

وی دلیل این امر را مصارف غیرمجاز، به ویژه برای آبیاری باغهای زیتون دانست و اظهارداشت: آب و فاضلاب شهرستان بیشتر نقش اداره آب و آبیاری را ایفا می کند.

مدیرامورآبفای رودبار همچنین چالشهای شهرستان رودبار را بسیار جدی برشمرد و گفت: امور آب رودبار 61 هزار نفر جمعیت را با 18 هزار اشتراک در هفت شهر زیر پوشش قرار می دهد که 30 درصد از خطوط انتقال و شبکه توزیع 300 کیلومتری آن فرسوده است.

وی در ادامه از ساخت پروژه استخر برای تغذیه چاه فلمن و پروژه ساختمان بهره برداری برای شهر لوشان در مجموع با دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار خبر داد و یادآور شد: برای ارتقاء وضعیت کمی و کیفی آب شهرستان 250 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که نیمی از آن باید در بخش تأمین و نیمی دیگر در بخش توزیع هزینه شود.