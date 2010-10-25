به گزارش خبرنگار مهر، اواخر دهه 40 سینماهای تهران میزبان نمایش فیلم مستندی شد که بسیاری از اقشاری را که پیش از این به سینما نرفته بودند با سالنهای سینما آشتی داد. "خانه خدا" نام مستندی بود که جلال مقدم نویسنده و کارگردان آن را کارگردانی کرده بود، اولین تلاش جدی سینمای حرفه‌ای ایران برای ثبت یادگاری از مراسم آئینی عبادی حج که مورد توجه مردم قرار گرفت.

صف‌های طویلی که مقابل سینماهای نمایش دهنده "خانه خدا" شکل گرفته بود علاقه مردم را به دیدن آئین‌ها و مناسک حج روی پرده سینما و تجربه تماشای این مراسم به شکل گروهی را نشان می‌داد. پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز سینمای ایران نتوانسته کوششی در خور برای ثبت تصویری واقعی از حج داشته باشد.

این ماجرا به دشواریهایی برمی‌گردد که برای ساخت فیلم درباره حج وجود دارد، فیلمبرداری و تصویربرداری در مسجد الحرام و مناطق خاصی از شهر مکه به سادگی اتفاق نمی‌افتد. فیلمبرداری در مراسم آئینی حج به دلیل جمعیت زیاد و محدودیتهای قانونی دشوار است و به همین دلیل کارگردانها ترجیح می‌دهند به سراغ چنین موضوعی نروند. از سوی دیگر موضوع حج و پرداختن به حقایقی که در ورای این آئین عبادی وجود دارد نیاز به اطلاعات و دانشی دارد که هر کارگردانی به آن مجهز و مسلط نیست. کارگردانها ترجیح می‌دهند به سمت چنین موضوع دشوار و پیچیده‌ای نروند.

کارگردانهایی هم که به موضوع حج پرداخته‌اند این مسئله را در حاشیه مورد توجه قرار داده‌اند و کمتر به شکل مستقیم به موضوع عبادت خانه خدا و سفر حج پرداخته‌اند. در فیلم "زمین آسمانی" محمدعلی نجفی کوشش کرده تصویری باورپذیر از دغدغه‌های یک زن و یک کارگردان درباره مفهوم واقعی حج و زیارت خانه خدا ارائه دهد. وی داستان زن بازیگری را روایت می‌کند که تجربه‌ای را که قرن‌ها پیش هاجر از سرگذرانده با عمق جان حس کند.

با آنکه نجفی در "زمین آسمانی" موفق می‌شود ترکیبی هوشمندانه میان دغدغه‌های انسان معاصر و مفاهیم معنوی و مذهبی حج به وجود بیاورد اما فیلم امکان اکران عمومی درست و ارتباط مناسب با مخاطب را پیدا ‌نکرد. کمال تبریزی در فیلم سینمایی "پاداش" تغییر و تحول یک شخصیت در بستر سفر حج را به تصویر کشیده است. این فیلم تبریزی که بخشهایی از آن زمان مراسم حج و میان زائران خانه خدا فیلمبرداری شده است توقیف شده و سرنوشت اکران آن مشخص نیست.

تلویزیون در تولید فیلم و مستند در زمینه حج موفق‌تراز سینما بوده است. شرایط ساخت اثر در تلویزیون با موضوع حج و زیارت خانه خدا آسان‌تر از سینما است. مجموعه فیلمهایی که درباره حج در سیما ساخته شده البته به طور غیرمستقیم به آئین عبادی حج می‌پردازد. علی عطشانی در فیلم تلویزیونی "مسیر آسمان" داستان کارگری است که در فرودگاه کار می‌کند و قرار است به سفر حج برود.

فیلمهای تلویزیونی "تمتع" به کارگردانی حمید بهمنی و"ترنج آسمان" به کارگردانی سپهر محمدی به طور غیرمستقیم درباره حج هستند و اشاره به داستانهایی دارند که در حاشیه آن موضوع زیارت مطرح می‌شوند. در حوزه مستند و فیلم کوتاه به دلیل سهولت کار تولیدات در زمینه حج از نظر تعداد قابل توجه‌تر از بخشهای دیگر هستند. مستند "حج فقرا" به کارگردانی حسین نعیم آبادی یکی از این مستندها است که تصویری از این آئین عبادی را ترسیم می‌کند.

فیلمهای کوتاه "زنده شدن" به کارگردانی روح الله انصاری، "مسافر قبله" به کارگردانی حامد هوشیاری، "حج تبلوراقتدار اسلامی" ساخته روح الله انصاری، "با خدا به هر زبان" از فرامرز معطر، "آهنگ جان" ساخته محمدعلی زارع شریفی، "ندای بیرنگی" از مهدی عبادی،"لبیک" از علیرضا سبحانی،"به حج رسیده" از محمد برادران کاظمیان، "کعبه دل" از فاطمه نوروزی، "خانه خدا" از سید مجتبی مظلوم زاده، "انیمیشن حج" از علی نحوی، "رایحه" از مجتبی قاسمی و "یا رسول الله" از سید امیر سیاح تلاشهایی است که در حوزه فیلم کوتاه درباره حج شده است.

ساخت فیلم درباره حج نیاز به برنامه‌ریزی و دانش دارد به دلیل دشواریهایی کار در این حوزه باید حمایتهایی صورت بگیرد تا تولید فیلم سینمایی، مستند و فیلم کوتاه درباره این آئین بزرگ اسلامی روند رو به رشد داشته باشد.