به گزارش خبرنگار مهر ، نادر مرتضی پور که به عنوان رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران معرفی شده ، قرار است علاوه بر سمفونی "بیژن و منیژه"،سمفونی شماره 5 بتهوون و قطعه "بومی وار" ثمین باغچه بان را روی صحنه ببرد.

ارکستر سمفونیک تهران پس از انتخاب مرتضی پور از فردا تمرینات خود را با این رهبر آغاز می کند و به زودی کنسرتی در قطر و تهران برگزار خواهد کرد.

لازم به ذکر است نادر مرتضی پور از 10 سالگی به تشویق پدر به کنسرواتوار موسیقی تهران (هنرستان عالی موسیقی) رفت. همزمان با آموختن دروس پایه موسیقی نوازندگی کنترباس را هم شروع کرد. پس از پایان دوره هنرستان و اخذ دیپلم موسیقی بعنوان نوازنده کنترباس در ارکستر سمفونیک تهران مشغول به کار شد؛ او برای ادامه تحصیلات آکادمیک موسیقی در سال 1349 به امریکا رفت و تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع فوق لیسانس در دانشگاه میسوری ـ کلمبیا ادامه داد.

