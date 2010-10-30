لزوم مشارکت انبوه سازان در بازسازی بافت فرسوده پایتخت/ مدیران به دنبال طرحهای زودبازده اند

محسن امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اغلب مدیران شهرداری به دنبال طرحهای زودبازده اند و این موضوع باعث می شود اهمیت دنبال کردن اهداف بازسازی بافت فرسوده نادیده گرفته شده و کارهای اجرایی با کندی مضاعفی پیش برود.

وی با اشاره به دوگانگی روند انجام این کار در پایتخت اظهار داشت: در داخل تهران بنابه به مسائل عدیده ای که بین دولت و شهرداری تهران وجود دارد هنوز کارهای زیادی در زمینه بازسازی بافت فرسوده هست که انجام نشده اند.

امین اضافه کرد: نبودن متولی در این کار به فعالیتهای شهرداری در زمینه بازسازی بافت فرسوده ضربه وارد کرده است چراکه بر اساس تجربیات بدست آمده از کارهای صورت گرفته در شهرداری تهران این موضوع ثابت شده که این کار را باید پیش از هر جای دیگری در مناطق دنبال کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر متولی این کار، سازمان نوسازی شهر تهران است و شهرداری بیشتر کار سازماندهی انجام می دهد اما نبود سیاستگذاریهای لازم برای برقراری تعملات سازنده میان شهرداریهای مناطق و مردم خود به عنوان یک معضل مطرح است.

مدیر پیشین بازسازی بافت فرسوده منطقه یک تهران با اشاره به اینکه باید اختیارات بیشتری به مناطق داده شود و اعتبارات مشخصی به خصوص در مناطق جنوبی شهر اختصاص داد، اظهار داشت: 60 تا 70 درصد مناطق جنوبی تهران دارای بافت فرسوده هستند و باید برای شهرداران مناطق وظیفه ای تعریف و از بودجه سنواتی اعتباراتی در این باره نظر گرفته شود تا شهرداران در تعامل با انبوه سازان بتوانند این افراد را وارد این مسائل کنند.

امین تاکید کرد: به نظر می رسد برای شروع کار اگر بتوان قدم اول را به خوبی برداشت به سرعت این کار شکل می گیرد و ما به دلیل اینکه با توده مردم سرو کار داریم اگر بتوانیم منافع مالی و اقتصادی شان را در مشارکت این طرحها تشریح کنیم خود به خود مردم را وارد می کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: مردمی که در این بافتها زندگی می کنند به دلیل اینکه عمدتا درآمد مازادی ندارند ممکن است قادر به سرمایه گذاری نباشند اما وقتی که ما به عنوان شهرداری به آنها اطمینان دهیم که این سرمایه از سوی شهرداری یا سرمایه گذارن تحت نظارت شهرداری انجام می شود، کم کم وارد کار شده و مشتاق به همکاری می شوند.

امین با اشاره به اینکه به دلیل اینکه این که پروژه ها زمانبر هستند و عمر مدیریتی در شهرداریها کوتاه است معمولا به این نوع طرحها توجهی نمی شود، اظهار داشت: متاسفانه ما در شهرداری به دنبال این هستیم که پروژه های زودبازده تری را دنبال کنیم و به نظر می رسد اگر اراده لازم وجود نداشته نباشد کار به درستی انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: گروه مدیرتی مسئول در این زمینه باید بخواهند و بپذیرند که این کار باید انجام شود در حالیکه ممکن است انجام کامل آن به دوره مدیرتی من نرسد اما چند سال بعد حتما گفته می شود که این کار در زمان مدیرتی فلان شهردار انجام شده و از آن به نیکی یاد می شود.

این کارشناس مسائل شهری در ادامه اظهار کرد: مردم معمولا برای پروژهای عمرانی دولتی و شهرداری در ابتدای کار نظر مثبتی ندارند چراکه فکر می کنند شهرداری قصد دارد املاکشان را تصاحب کرده و به ساخت و ساز بپردازد.

امین گفت: برخلاف این موضوع در پروژه هایی مثل ساخت پیاه روها و خیابان ممکن است به اماکنی نظیر میادین میوه و تره بار و غیره نیاز به تملک داشته باشیم اما در بازسازی بافت فرسوده ما قصد نداریم زمینها و ساختمانهای مردم را تملک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عمده ترین ابزاری که شهرداری برای اقناع عمومی در اختیار دارد اطلاع رسانی به مردم در پرتیراژترین نشریه کشور مثل روزنامه همشهری و رادیو شهر است، اضافه کرد: ما باید از این طریق به مردم آگاهی داده و حتی در برخی موارد لازم است که رود رو با مردم صحبت کنیم و در مناطق به وسیله شهرداران با مردم جلساتی را برگزار کنیم و به آنها بگوییم به عنوان مدیران شهری قصد انجام چه کاری را داریم.

امین در ادامه اظهار داشت: باید به مردم این اطمینان داده شود ما به عنوان شهرداری کاره ای نیستیم چرا که ملک متعلق به مردم است و ما فقط به عنوان یک تسهیل گر عمل می کنیم.

وی با اشاره به اینکه این تمهیدات باعث می شود مردم خود به خود به سمت مشارکت در طرحهای شهرداری جذب شوند، گفت: این تدابیری است که به صبر و حوصله نیاز دارد و به این دلیل اینکه بعضا مدیران ما جوان هستند و به دنبال طرح های زودبازده می روند متاسفانه این موضوع با کندی مضاعفی پیش می رود.