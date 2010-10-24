مشکل هدایت فاضلابهای روستایی استان تهران پابرجاست

افشین سفاهن در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این مشکل در روستاها وجود دارد و آبهای سطحی و پسابهای آنها در کوچه ها و معابر رها می شود.

وی تأکید کرد: به دهیاریها تأکید شده که در این خصوص نیز آموزشهای لازم داده شده و فرهنگسازی شود تا با ساماندهی این موضوع، گام مهم دیگری در جهت حفظ سلامتی روستائیان برداشته شود.

این مسئول ادامه داد: ایجاد شبکه های فاضلاب و پیگیری تصفیه پسابها و فاضلابهای روستایی در دستور کار اداره کل امور روستایی استانداری تهران قرار دارد تا با روشی علمی و اصولی، این گونه مشکلات برای همیشه از میان روستائیان استان تهران رخت بربندد.

تفکیک زباله از مبداء در روستاهای استان تهران فرهنگسازی می شود

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران با تأکید برضرورت بازیافت زباله در همه مناطق شهری و روستایی گفت: تفکیک زباله از مبداء در روستاهای استان تهران مانند شهرها فرهنگسازی می شود.

سفاهن افزود: تلاش برای تفکیک زباله ازمبداء در شهرها شکل جدی به خود گرفته ولی در روستاها به آن شکل فرهنگسازی نشده است.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر به دلیل ترکیب جمعیتی متفاوت شهرها، فرهنگسازی بسیار مشکل است، ولی در روستاها چون از ترکیب جمعیتی همگون تری برخوردارند، راحت تر می توان فرهنگسازی کرد.

این مسئول امور روستایی استان تهران افزود: تفکیک زباله از مبداء در دستور کار دهیاریها قرار داده شده و حتی در همین زمینه اشتغالزایی نیز صورت گرفته است.

ترکیب و میزان تولید زباله های روستایی متفاوت است

سفاهن در خصوص ترکیب زباله های روستایی نیز اظهار داشت: ترکیب زباله های روستایی با زباله های شهری متفاوت است، همان گونه که میزان تولید زباله های شهری و روستایی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: در روستاها به مراتب تولید زباله کمتری نسبت به شهرها دیده می شود که دلایل اقتصادی و زیست محیطی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از لحاظ نوع زباله ها نیز زباله های قابل بازیافت و جداسازی در شهرها و روستاها تفاوت عمده دارند که هر کدام دارای ترکیبات خاص خودشان هستند.

وی اضافه کرد: فرهنگسازی تفکیک زباله از مبداء در روستاها سریعتر از شهرها پیش می رود و این مسئله، امیدواری را برای بهبود روند بازیافت زباله های روستایی بیشتر می کند.