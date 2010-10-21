دستگاه های متولی با عاملین احتکار و گرانفروشی برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از اداره کل بازرگانی هرمزگان با اشاره به اینکه نباید بگذاریم برخی با سوء استفاده مردم را در تهیه اقلام مورد نیازشان دچار مشکل کنند، بیان داشت: سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی استان هرمزگان باید با جدیت با احتکار کنندگان و اصنافی که خودسر اقدام به افزایش قیمت می کنند برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی آغاز طرح هدفمند نمودن یارانه ها در کشور نیاز بود تا از سازمانهای که مستقیما درگیر این طرح خواهند بود بازدید شود.

هاشمی اظهارداشت: کنترل بازار، نیازسنجی نیازمندیهای مردم، ذخیره سازی اقلام مورد نیاز و نظارت از وظایف مهم سازمان بازرگانی است که می تواند با نظارت و کنترل صحیح از ایجاد تنش در جامعه جلوگیری کند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: بازرگانی و تعزیرات حکومتی می توانند با حضور مستمر و رصد بازار از افزایش قیمت توسط بازاری نماها جلوگیری کنند.

وی افزود: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که قیمتها به صورت غیرقانونی و خودسر افزایش یابد و سعی خواهیم کرد با تقویت بازرسین در سطح شهرستانها و اقدامات بازدارنده مردم در تهیه اقلام مورد نیاز با مشکل مواجه نشوند.