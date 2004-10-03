همايش هاي علمي؛ تشريفات و تبليغات يا ترغيب روحيه پژوهشگري

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در تقويم دانشگاه ها و سازمانهاي مختلف هر سال كنفرانس ها و همايش هاي علمي متعددي برگزار مي شود. اين كنفرانس ها سالهاست كه در حال برگزاري است و هر ساله هم تكرار مي شود. در بسياري از همايش هاي علمي مقالات بسيار ارزنده اي نيز ارائه مي شود كه فقط مختص همان همايش يا كنفرانس است و پس از آن فقط به عنوان يادگاري در كتابچه همايش يا كنفرانس باقي مي ماند. بسياري از دانشجويان و اساتيد جوان دانشگاه ها با مشاهده فراخوان همايش ها و كنفرانس ها مقالات ارزنده خود را كه ماهها روي آن تحقيق و كار كرده اند براي داوري به دبيرخانه آن نشست علمي ارسال مي كنند. بسياري از دانشجويان جوان انگيزه خود را از شركت در همايش هاي علمي و ارسال مقالات براي چنين نشست هايي، بهبود وضعيت كاري و تحقيقاتي خود مي دانند و عقيده دارند كه بهره مندي از امتيازات كنفرانس ها مي تواند در استخدام آينده آنها و اشتغال آنها موثر باشد. در كنار همايش هاي علمي و فوايد علمي آن به عقيده بسياري از اساتيد دانشگاه ها و متخصصان سازمان ها و نهادهاي مختلف همايش هاي علمي را به صرف تبليغات و تشريفات و افزايش آمار سالانه خود برگزار مي كنند .

عضو هيئت

حداقل فايده اي كه برگزاري اين گونه همايش ها دارند آماده سازي جوانان كشور و دانشجويان براي پژوهش هاي علمي است. اين همايش ها سبب مي شود دانشجويان در جريان پژوهش قرار گيرند. از اين طريق مي توان به تربيت پژوهشگر در كشور پرداخت. اگر برنامه هاي اجرايي در نظام علمي كشور درست اجرا شوند اين نيروهاي بالقوه در آينده بالفعل مي شوند .

.

علمي دانشگاه تبريز در اين زمينه مي گويد: برگزاري همايش هاي علمي در دانشگاه ها منجر به تربيت نيروي انساني پژوهشگر مي شوند

دكتر محمد حسين سرورالدين در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: همايش هاي علمي به دو بخش تقسيم مي شوند. بخش ي از اين همايش ها توسط دانشگاه هاي كشور برگزار مي شود و بخشي ديگر توسط سازمانها و ارگانهاي مختلف كشور .

عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز تصريح كرد: برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي توسط دانشگاه هاي كشور به طور حتم مفيد خواهد بود. حداقل فايده اي كه برگزاري اين گونه همايش ها دارند آماده سازي جوانان كشور و دانشجويان براي پژوهش هاي علمي است. اين همايش ها سبب مي شود دانشجويان در جريان پژوهش قرار گيرند. از اين طريق مي توان به تربيت پژوهشگر در كشور پرداخت. اگر برنامه هاي اجرايي در نظام علمي كشور درست اجرا شوند اين نيروهاي بالقوه در آينده بالفعل مي شوند .

وي تصريح كرد: دسته اي ديگر از همايش ها توسط ارگانها و سازمانهاي مختلف برگزار مي شود. برخي از اين سازمانها بر اساس نيازهاي موجود خود يكسري پژوهش ها و تحقيقاتي را انجام مي دهند و در همايش ها به ارائه آنها مي پردازند. به طور حتم برگزاري اين همايش ها براي سازمان ها و ارگانهاي مربوطه مفيد خواهد بود. اما بسياري از ارگان ها و سازمانها همايش هاي علمي را تشريفاتي برگزار مي كنند. آنها براي اينكه فقط هزينه پژوهشي خود را به نوعي صرف كنند و بتوانند در سال بعد مجددا اين بودجه را دريافت كنند به برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي اقدام مي كنند .

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران و عضو قطب علمي مخابرات اين دانشگاه نيز معتقد است برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي هر چند در حال حاضر فاقد ارزشند اما سكوي پرتاب محكمي براي رسيدن به درجات عالي علم در آينده كشورند .

مجيد نادري در گفت

اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در سيستم بيمار تحقيقات كشور در حال تحقيق و نتيجه گيري هستند. آنها قدم به قدم جلو مي روند و به آينده اي درخور نگاه مي كنند. هيچ دارويي نيست كه بيماري سيستم تحقيقاتي كشور را درمان كند. داروي مهاجرت از ايران هم نسخه اصلي براي گريز از اين بيماري نيست. بنابراين با برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي محققين به ارائه مقالات مي پردازند و ضمن دريافت امتيازهاي علمي براي آبادسازي آينده علمي كشور تلاش مي كنند

.

و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي علمي هر چند به معناي واقعي در زمان حال فاقد ارزشند اما پيش زمينه اي براي آينده بهتر هستند. برگزاري همايش هاي و كنفرانس هاي علمي و دانشگاهي سكوي پرتاب محكمي هستند كه ايران را به كشورهاي پيشرفته علمي مي رساند. در واقع برپايي اين جلسات علمي بسان كودكي مي ماند كه سال به سال به رشد و تكامل نزديك تر مي شود. اگر اين برنامه ها قطع شوند هيچ اميدي به آينده نبايد داشت

وي تصريح كرد: سيستم علمي و دانشگاهي ايران معيوب است حال كه سيستم بيمار است نبايد به خاطر بيماري سيستم، دراز كشيد و فاتحه خواند. بايد به اميد آينده قدم برداشت. اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها هم در اين سيستم بيمار در حال تحقيق و نتيجه گيري هستند. آنها قدم به قدم جلو مي روند و به آينده اي درخور نگاه مي كنند. هيچ دارويي نيست كه اين بيماري را درمان كند. داروي مهاجرت از ايران هم نسخه اصلي براي گريز از اين بيماري نيست. بنابراين با برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي محققين به ارائه مقالات مي پردازند و ضمن دريافت امتيازهاي علمي براي آبادسازي آينده علمي كشور تلاش مي كنند .

عضو هيئت علمي دانشكده فني مهندسي و گروه راه و ساختمان دانشگاه شيراز نيز معتقد است بسياري از همايش ها و كنفرانس هاي علمي فقط جبنه تبليغاتي دارند .

دكتر سيد احمد انوار عضو هيئت علمي دانشكده راه و ساختمان دانشگاه شيراز در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: شخصا به نتايج برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي خوشبين نيستم و بر اين عقيده هستم كه يك جبنه از برگزاري همايش هاي علمي، بحث تبليغاتي بودن آنهاست. برخي از همايش ها و كنفرانس هاي علمي نيز براي صرف بودجه هاي تخصيص يافته برگزار مي شوند .

وي تصريح كرد: همايش ها و كنفرانس هاي علمي آن جور كه بايد و شايد بازده مورد نظر را ندارند و مقالات ارائه شده در اين مجالس علمي قابليت عمل و تبديل به محصول شدن را ندارند .

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در گفت و گويي با خبرنگار دانشگاهي مهر حداقل حسن برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي را شور و شوق دانشجويان جوان به پژوهش و تحقيق دانست .

دكتر گلستاني فر استاد دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: برگزاري همايش هاي علمي در تمام دنيا مرسوم است اما اين نشست هاي علمي بايد هدف دار برگزار شوند و تداوم نيز داشته باشند. همايش ها و كنفرانس هاي علمي بايد در بستر صنعت و سياست شكل گيرند. همايش هاي علمي نبايد به صرف پز دادن و علاقه شخصي همايش هاي علمي برگزار شوند .

وي تصريح كرد

حداقل حسن برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي اين است كه جوانان را به پژوهش دعوت مي كند و سبب به روز كردن اطلاعات آنها مي شود. ضمن اينكه تعامل جوانان و دانشجويان با اساتيد دانشگاه ها و دانشمندان ايراني و غيرايراني به افزايش دانش اين دانشجويان كمك بسيار شاياني مي كند

.

: يكسري از همايش هاي علمي فقط به خاطر تظاهر برگزار مي شوند تا در آمار و ارقام خود برگزاري چنين همايشي را نيز بتوانند عنوان كنند و بودجه آن را مصرف كنند

وي افزود: در صورتي برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي مفيد خواهند بود كه هدف و استراتژي مشخصي در وراي برگزاري همايش يا كنفرانس وجود داشته باشد نه به صرف علايق شخصي .

استاد نمونه كشور تصريح كرد: حداقل حسن برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي اين است كه جوانان را به پژوهش دعوت مي كند و سبب به روز كردن اطلاعات آنها مي شود. ضمن اينكه تعامل جوانان و دانشجويان با اساتيد دانشگاه ها و دانشمندان ايراني و غيرايراني به افزايش دانش اين دانشجويان كمك بسيار شاياني مي كند.