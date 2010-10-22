ماشاءالله شاکری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رفت و آمد مقامات دو کشور تصریح کرد: سفر وزیر نیروی پاکستان به ایران به دعوت وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دارد.

سفیر ایران در پاکستان با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان در اسلام آباد، با بیان اینکه زمان دقیق این نشست تنظیم نشده است، خاطر نشان کرد: احتمالا ظرف یکی دو ماه آینده کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی بین دو کشور تشکیل می شود که در این راستا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عازم اسلام آباد خواهد شد.

شاکری در خصوص همکاری های پارلمانی بین دو کشور نیز گفت: گروه دوستی ایران و پاکستان چندی قبل سفری به پاکستان داشت که در جریان آن رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان از رئیس مجلس سنای پاکستان برای سفر به ایران دعوت کرد و من روز دوشنبه با سناتور طاهر حسین مشهدی عضو کمیسیون سیاست خارجی سنای پاکستان دیدار کردم و وی پیگیر سفر هیئتی از سنا به ایران است.

وی افزود: همچنین سفر وزیر نفت پاکستان به ایران نیز برنامه ریزی شده که بر اساس پیگیری ها به زودی انجام می شود.

شاکری همچنین از سفر وزیر رفاه و جمعیت پاکستان به ایران ظرف 2 هفته آینده خبر داد.

سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد: سفر وزیر بازرگانی ایران نیز به پاکستان در دستور کار است.