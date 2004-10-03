  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۶

نشست " باغ هاي ايران و هند" برگزار مي شود

دفتر پژوهشهاي فرهنگي با همكاري مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها و خانه هنرمندان ايران در روز نوزدهم مهرماه سال جاري نشستي را تحت عنوان " باغ هاي ايران وهند" برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، از آنجا كه معماري دوران اسلامي در هند با تاثير پذيري از معماري ايران شكل گرفته و گسترش يافته ؛ بين بسياري از انواع فضاهاي معماري ايران وهند وجوه مشترك فراواني وجود دارد و از آن جمله شباهت هاي فراواني است كه ميان طراحي ، باغ هاي ايراني وهند به چشم مي خورد.

گروه معماري دفتر پژوهشهاي  فرهنگي در ادامه پژوهش هاي خود پيرامون معماري هند و تاج محل ، اين نشست را برگزار مي كند.

در اين برنامه خانم پروفسور اباكخ درباره " تاج محل"  و باغ هاي " آگرا"، دكتر ناصر تكميل همايون پيرامون " روابط تاريخي ايران و هند" و مهندس  حسين سلطان زاده تحت عنوان " باغ مزارهاي ايران وهند" سخنراني  مي كنند.

اين نشست روز يكشنبه 19 مهر ماه 1383 از ساعت 17 الي 19 ، در تالار گفت وگوي خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.

کد مطلب 117497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها