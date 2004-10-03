نشست " باغ هاي ايران و هند" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، از آنجا كه معماري دوران اسلامي در هند با تاثير پذيري از معماري ايران شكل گرفته و گسترش يافته ؛ بين بسياري از انواع فضاهاي معماري ايران وهند وجوه مشترك فراواني وجود دارد و از آن جمله شباهت هاي فراواني است كه ميان طراحي ، باغ هاي ايراني وهند به چشم مي خورد.
گروه معماري دفتر پژوهشهاي فرهنگي در ادامه پژوهش هاي خود پيرامون معماري هند و تاج محل ، اين نشست را برگزار مي كند.
در اين برنامه خانم پروفسور اباكخ درباره " تاج محل" و باغ هاي " آگرا"، دكتر ناصر تكميل همايون پيرامون " روابط تاريخي ايران و هند" و مهندس حسين سلطان زاده تحت عنوان " باغ مزارهاي ايران وهند" سخنراني مي كنند.
اين نشست روز يكشنبه 19 مهر ماه 1383 از ساعت 17 الي 19 ، در تالار گفت وگوي خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.
نظر شما