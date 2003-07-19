مردم بغداد عليه نظاميان اشغالگر آمريكايي تظاهرات كردند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از پايگاه شبكه ماهواره اي الجزيره در اينترنت : شركت كنندگان دراين اجتماع اعتراض آميز خواستار آزادي مهدي عبدالمهدي رئيس موسسه فرهنگي" النبا" شدند .

مهدي عبدالمهدي چندي پيش در استان ديالي عراق توسط نظاميان آشغالگر آمريكايي بازداشت شد .

اجتماع كنندگان تاكيد كردند عبد المهدي نمايندگي هيچ گروه مخالف نظاميان آمريكايي درعراق را برعهده ندارد.

ياد آور مي شود عبدالمهدي ضمن عضويت در حزب الدعوه اسلامي از مخالفان نظام سابق عراق نيز به شمار مي رود .

درهمين حال تعدادي از شهروندان عراقي درخواست خود را براي عضويت در ارتش جديد عراق تسليم نظاميان آمريكايي كردند .

قراراست نظاميان آمريكايي از ماه آينده داوطلبان عضويت در ارتش جديد عراق را آموزش دهند.