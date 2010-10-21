به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "پدالزن دیوانه" روز شنبه اول آبان ماه از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم محصول کشور چین است و هائونینگ آن را کارگردانی کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون لیفان وانگ، بوهیوانگ، کونگ جیو نقش آفرینی میکنند. در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از اینکه فردی در مسابقات دوچرخهسواری برنده میشود داوران پس از بازبینی متوجه میشوند که نفر اول را اشتباه معرفی کردند.
- فیلم سینمایی "بابا دزدی" هفتم آبان ماه از شبکه تهران روی آنتن میرود. در این فیلم امیلی اوسفت، دیوید هنری و جسیون ایی ولز بازی کردند. داستان این فیلم درباره موریس دندانپزشکی است که به نویسندگی روی آورده و قرار است در یک همایش شرکت کند.
- فیلم سینمایی "مورچه در دهان" محصول مشترک کشور اسپانیا و کوبا هشتم آبان ماه در ژانر درام به کارگردانی ماریانو با روسو از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم ادوارد و فرناندز، آریادنا خیل، جورج پروگوریا و ... بازی کردند و داستان درباره فردی است که پس از انجام یک سرقت که منجر به دستگیری او و همدستانش میشود در زندان متوجه دزدی یکی از شرکایش میشود.
- سیدابوالحسن موسویزاده، قائم مقام معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صدا وسیما اعلام کرد بیستمین همایش افق رسانه 25 آبان ماه برگزار میشود و چشم انداز و افق رسانه ملی در برنامهسازی برای استانها تشریح میشود.
- مستند "نصف النهار سکوت" به تهیهکنندگی پژمان لشکریپور به زودی از شبکه سحر روی آنتن میرود. این مستند به سلاحهای ممنوع در جنگهای اخیر منطقه خاورمیانه به ویژه منطقه عراق میپردازد.
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