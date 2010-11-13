مباحث همایش فلسفه باید قابل فهم بوده و کاربردی باشند

زهرا مبلغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی فلسفی گفت: سقراط فیلسوفی است که به اسم فیلسوف گفتگو او را میشناسیم در اصل فلسفه در نظر سقراط همین گفتگو است سقراط در کوچه و خیابان بدنبال مردم میگشت به این امید که مردم را از ناآگاهی آگاه سازد، مفهومی را پیش میکشید و سعی میکرد از دل همان مفهوم و از دل دانشهای مردم به آنان نشان دهد که خیلی عمیق فکر نمیکنند.
وی افزود: گفتگوی فلسفی اگر اینچنین باشد دو خصیصه مهم دارد فیلسوف از آنجایی که مشتاق حقیقت است اولاً میخواهد فکر خود را اصلاح و به حقیقت نزدیک کند و دوم میخواهد افکار دیگران را اصلاح و آنها را تربیت کند از این جهت در گفتگوی فلسفی باید نقدپذیری و نقد کردن تقویت شود یعنی اگر میخواهیم دیدگاهمان نقد و اصلاح و پالایش شود باید سعی کنیم دلسوزانه و خیرخواهانه دیدگاههای دیگران را فهمیده و آنهاذرا اصلاح کنیم.
دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران در مورد تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در سایر عرصهها رخ میدهد نیز اظهار داشت: در گفتگوی فلسفی یک جنبه خیرخواهانه دارد. چون فیلسوف واقعی کسی است که میخواهد مخاطب را یک قدم بالا ببرد ما در تاریخ فلسفه که نگاه میکنیم سقراط و افلاطون حکیم همیشه در گفتگو سعی کردهاند مخاطبان را متعالی کنند و هم فیلسوفان اسلامی که نگاه کنیم درهمه آثار فیلسوفان ما ابن سینا و ملاصدرا و دیگران میخواهند با یک مخاطب صحبت کنند او را بالا میبرند همیشه میگویند ای برادر عزیز یا ای همنوع یا ای زاده آدم اینکه میخواهند ما را به عنوان همنوع مخاطب خودشان قرار دهند برای این است که افکار ما را اصلاح کنند و با ما همفکری بکنند.
این محقق حوزه فلسفه در ادامه تصریح کرد: بنابراین وجه غالب گفتگوی فلسفی خیرخواهی است برای اینکه اندیشه را تمیز کرده و بالا ببرد و یک وجه تربیتی و یک وجه نقادانه هم در آن وجود دارد اگر غیر از این باشد ما بیشتر ادعای فلسفه داریم و یک فیلسوف نما هستیم تا یک فیلسوف واقعی . تفکری که در آن نقد نباشد و نقدپذیری و خیرخواهی در نقد نباشد به واقع گفتگوی فلسفی نخواهد بود.
این محقق حوزه علوم قرآنی و قرآن پژوه در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی همچنین گفت: اگر همایش بعداً پیگیری شود یعنی آن ایدههایی که در مقالات مطرح شده یا در کارگاهها پیداشده در آینده پیگیری بشوند به خصوص از طریق رسانهها و نهادهای آموزشی و تربیتی و خود آموزش و پرورش یا وزارت علوم اگر اینها پیگیری شوند خیلی مؤثر خواهند بود اما اگر بخواهد در حد انتشار مقالات و چاپ کتاب باشد که تنی از اساتید حوزه و دانشگاه آن را بخوانند فکر نمیکنم آنقدر مؤثر واقع شود.
مبلغ در پایان یادآورشد: اگر رسانهها با انجمن حکمت همکاری کنند و بتوانند این مسئله را عملی کنند با توجه به موضوع همایش که نسبت میان نظر و عمل است بتوانند اینها را در عمل هم پیاده بکنند برای جامعه از خردسالان گرفته تا بزرگسالان اینها را قابل فهم برای همگان در بیاورند خیلی تأثیرگذار خواهد بود.
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