مباحث همایش فلسفه باید قابل فهم بوده و کاربردی باشند

زهرا مبلغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی فلسفی گفت: سقراط فیلسوفی است که به اسم فیلسوف گفتگو او را می‏شناسیم در اصل فلسفه در نظر سقراط همین گفتگو است سقراط در کوچه و خیابان بدنبال مردم می‎گشت به این امید که مردم را از ناآگاهی آگاه سازد، مفهومی را پیش می‏کشید و سعی می‏کرد از دل همان مفهوم و از دل دانشهای مردم به آنان نشان دهد که خیلی عمیق فکر نمی‎کنند.

وی افزود: گفتگوی فلسفی اگر اینچنین باشد دو خصیصه مهم دارد فیلسوف از آنجایی که مشتاق حقیقت است اولاً می‎خواهد فکر خود را اصلاح و به حقیقت نزدیک کند و دوم می‎خواهد افکار دیگران را اصلاح و آنها را تربیت کند از این جهت در گفتگوی فلسفی باید نقدپذیری و نقد کردن تقویت شود یعنی اگر می‎خواهیم دیدگاهمان نقد و اصلاح و پالایش شود باید سعی کنیم دلسوزانه و خیرخواهانه دیدگاههای دیگران را فهمیده و آنهاذرا اصلاح کنیم.

دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران در مورد تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در سایر عرصه‏ها رخ می‎دهد نیز اظهار داشت: در گفتگوی فلسفی یک جنبه خیرخواهانه دارد. چون فیلسوف واقعی کسی است که می‎خواهد مخاطب را یک قدم بالا ببرد ما در تاریخ فلسفه که نگاه می‏کنیم سقراط و افلاطون حکیم همیشه در گفتگو سعی کرده‏اند مخاطبان را متعالی کنند و هم فیلسوفان اسلامی که نگاه کنیم درهمه آثار فیلسوفان ما ابن سینا و ملاصدرا و دیگران می‏خواهند با یک مخاطب صحبت کنند او را بالا می‏برند همیشه می‏گویند ای برادر عزیز یا ای همنوع یا ای زاده آدم اینکه می‏خواهند ما را به عنوان همنوع مخاطب خودشان قرار دهند برای این است که افکار ما را اصلاح کنند و با ما همفکری بکنند.

این محقق حوزه فلسفه در ادامه تصریح کرد: بنابراین وجه غالب گفتگوی فلسفی خیرخواهی است برای اینکه اندیشه را تمیز کرده و بالا ببرد و یک وجه تربیتی و یک وجه نقادانه هم در آن وجود دارد اگر غیر از این باشد ما بیشتر ادعای فلسفه داریم و یک فیلسوف نما هستیم تا یک فیلسوف واقعی . تفکری که در آن نقد نباشد و نقدپذیری و خیرخواهی در نقد نباشد به واقع گفتگوی فلسفی نخواهد بود.

این محقق حوزه علوم قرآنی و قرآن پژوه در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی همچنین گفت: اگر همایش بعداً پی‎گیری شود یعنی آن ایده‏هایی که در مقالات مطرح شده یا در کارگاهها پیداشده در آینده پی‏گیری بشوند به خصوص از طریق رسانه‏ها و نهادهای آموزشی و تربیتی و خود آموزش و پرورش یا وزارت علوم اگر اینها پی‏گیری شوند خیلی مؤثر خواهند بود اما اگر بخواهد در حد انتشار مقالات و چاپ کتاب باشد که تنی از اساتید حوزه و دانشگاه آن را بخوانند فکر نمی‏کنم آنقدر مؤثر واقع شود.

مبلغ در پایان یادآورشد: اگر رسانه‎ها با انجمن حکمت همکاری کنند و بتوانند این مسئله را عملی کنند با توجه به موضوع همایش که نسبت میان نظر و عمل است بتوانند اینها را در عمل هم پیاده بکنند برای جامعه از خردسالان گرفته تا بزرگسالان اینها را قابل فهم برای همگان در بیاورند خیلی تأثیرگذار خواهد بود.