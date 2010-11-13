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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

همایش روز جهانی فلسفه -130/

مباحث همایش فلسفه باید قابل فهم بوده و کاربردی باشند

دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه مقالات همایش فلسفه باید کاربردی و قابل فهم ارائه شوند، یادآور شد: مباحث طرح شده در همایش فلسفه باید قابلیت عملی شدن و تأثیرگذاری بر جامعه را داشته باشند.

زهرا مبلغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی فلسفی گفت: سقراط فیلسوفی است که به اسم فیلسوف گفتگو او را می‏شناسیم در اصل فلسفه در نظر سقراط همین گفتگو است سقراط در کوچه و خیابان بدنبال مردم می‎گشت به این امید که مردم را از ناآگاهی آگاه سازد، مفهومی را پیش می‏کشید و سعی می‏کرد از دل همان مفهوم و از دل دانشهای مردم به آنان نشان دهد که خیلی عمیق فکر نمی‎کنند.

وی افزود: گفتگوی فلسفی اگر اینچنین باشد دو خصیصه مهم دارد فیلسوف از آنجایی که مشتاق حقیقت است اولاً می‎خواهد فکر خود را اصلاح و به حقیقت نزدیک کند و دوم می‎خواهد افکار دیگران را اصلاح و آنها را تربیت کند از این جهت در گفتگوی فلسفی باید نقدپذیری و نقد کردن تقویت شود یعنی اگر می‎خواهیم دیدگاهمان نقد و اصلاح و پالایش شود باید سعی کنیم دلسوزانه و خیرخواهانه دیدگاههای دیگران را فهمیده و آنهاذرا اصلاح کنیم. 

دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران در مورد تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در سایر عرصه‏ها رخ می‎دهد نیز اظهار داشت: در گفتگوی فلسفی یک جنبه خیرخواهانه دارد. چون فیلسوف واقعی کسی است که می‎خواهد مخاطب را یک قدم بالا ببرد ما در تاریخ فلسفه که نگاه می‏کنیم سقراط و افلاطون حکیم همیشه در گفتگو سعی کرده‏اند مخاطبان را متعالی کنند و هم  فیلسوفان اسلامی که نگاه کنیم درهمه آثار فیلسوفان ما ابن سینا و ملاصدرا و دیگران می‏خواهند با یک مخاطب صحبت کنند او را بالا می‏برند همیشه می‏گویند ای برادر عزیز یا ای همنوع یا ای زاده آدم اینکه می‏خواهند ما را به عنوان همنوع مخاطب خودشان قرار دهند برای این است که افکار ما را اصلاح کنند و با ما همفکری بکنند. 

این محقق حوزه فلسفه در ادامه تصریح کرد: بنابراین وجه غالب گفتگوی فلسفی خیرخواهی است برای اینکه اندیشه را تمیز کرده و بالا ببرد و یک وجه تربیتی و یک وجه نقادانه هم در آن وجود دارد اگر غیر از این باشد ما بیشتر ادعای فلسفه داریم و یک فیلسوف نما هستیم تا یک فیلسوف واقعی . تفکری که در آن نقد نباشد و نقدپذیری و خیرخواهی در نقد نباشد به واقع گفتگوی فلسفی نخواهد بود.

این محقق حوزه علوم قرآنی و قرآن پژوه در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی همچنین گفت: اگر همایش بعداً پی‎گیری شود یعنی آن ایده‏هایی که در مقالات مطرح شده یا در کارگاهها پیداشده در آینده پی‏گیری بشوند به خصوص از طریق رسانه‏ها و نهادهای آموزشی و تربیتی و خود آموزش و پرورش یا وزارت علوم اگر اینها پی‏گیری شوند خیلی مؤثر خواهند بود اما اگر بخواهد در حد انتشار مقالات و چاپ کتاب باشد که تنی از اساتید حوزه و دانشگاه آن را بخوانند فکر نمی‏کنم آنقدر مؤثر واقع شود.

مبلغ در پایان یادآورشد: اگر رسانه‎ها با انجمن حکمت همکاری کنند و بتوانند این مسئله را عملی کنند با توجه به موضوع همایش که نسبت میان نظر و عمل است بتوانند اینها را در عمل هم پیاده بکنند برای جامعه از خردسالان گرفته تا بزرگسالان اینها را قابل فهم برای همگان در بیاورند خیلی تأثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 1175029

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