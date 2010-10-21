حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأکید مقام معظم رهبری درباره فضاسازی مساجد در پیام خود به اجلاس نماز گفت: به طور یقین میان وضعیت کنونی با آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده فاصله ای وجود دارد که این امر مورد تأکید ایشان قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه مقام معظم رهبری مطالبه کرده دغدغه معظم له بوده است واکنون وضعیت مساجد مطابق تأکیدات ایشان نیست.

حجت الاسلام نیک نژاد با تأکید براینکه برخی مساجد مأمن و پایگاه اقشار مختلف به ویژه جوانان است که نیازهای فکری و فرهنگی آنها را تاحدودی مرتفع می کند اظهار داشت: این امر باید به کل مساجد عمومیت یابد و به عنوان یک استراتژی برای ائمه جماعات، امنا و کسانی که در مسجد متولی هستند قرار بگیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: متولیان باید مساجد را به لحاظ ساختاری، فکری و انسانی و همچنین کالبدی و فیزیکی به گونه ای آماده کنند که برای اقشار مختلف به ویژه قشر جوان جذابیت داشته باشد.

وی یادآور شد: جوان باید احساس کند که می تواند در مساجد بسیاری از نیازمندی های فکری معنوی و اعتقادی وی برطرف می شود . اگر مساجد که در اسلام دارای چنین جایگاهی هستند این وضعیت بالقوه را به وضعیت بالفعل تبدیل کنند، بخش عمده ای از مشکلات جامعه در حوزه مسائل فرهنگی، اعتقادی، دینی و معنوی مرتفع می شود.

نیک نژاد گفت: درحال حاضر با نقطه مطلوب مقام معظم رهبری فاصله داریم و باید تلاش کنیم در هرچه سریعتر این فاصله را رفع کنیم. ما اعتقاد داریم افرادی که در مساجد تربیت می شوند همواره در جهتی که باید حرکت می کنند و دچار لغزش نمی شوند.

وی تأکید کرد: از این رو مساجد به عنوان یک پایگاه فرهنگی، دینی ، مذهبی، اعتقادی و معنوی می توانند در ساختار شخصیت یک فرد به ویژه جوانان موثر باشند و شاید بتوان گفت این اثر منحصر به فرد و علت آن شأن و جایگاهی است که مساجد از صدر اسلام تا کنون در جوامع اسلامی داشته اند.