ملاقات شهردار تهران با ساكنان منطقه يك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، شهروندان ساكن منطقه يك تهران مي توانند براي طرح مشكلات خود و ملاقات با شهردار تهران روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ سيزدهم و چهاردهم مهرماه جاري به روابط عمومي شهرداري منطقه يك واقع در ميدان قدس ابتداي خيابان شهيد دكتر باهنر ساختمان شهرداري منطقه يك مراجعه كنند.

بنابراين گزارش ملاقات عمومي شهردار تهران در روز پنج شنبه هفته جاري فقط مختص ساكنان منطقه يك خواهد بود و تنها شهرونداني مي توانند در اين برنامه حضور پيدا كنند كه طي روزهاي اعلام شده از طريق روابط عمومي منطقه ثبت نام كرده باشند.

شايان ذكر است ساير شهروندان ساكن در مناطق 22 گانه شهرداري تهران مي توانند مطابق معمول براي طرح مشكلات خود با واحد 137، دفتر ارتباطات مردمي اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران تماس بگيرند.