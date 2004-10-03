  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۴

پنج شنبه هفته جاري صورت مي گيرد

ملاقات شهردار تهران با ساكنان منطقه يك

شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران روز پنج شنبه 16 مهر ضمن حضور در منطقه يك شهرداري تهران از نزديك با شهروندان ساكن در اين منطقه ملاقات و پاسخگوي مشكلات آنها خواهند بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، شهروندان ساكن  منطقه يك تهران مي توانند براي طرح مشكلات خود و ملاقات با شهردار تهران روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ سيزدهم و چهاردهم مهرماه جاري به روابط عمومي شهرداري منطقه يك واقع در ميدان قدس ابتداي خيابان شهيد دكتر باهنر ساختمان شهرداري منطقه يك مراجعه كنند.

بنابراين گزارش ملاقات عمومي شهردار تهران در روز پنج شنبه هفته جاري فقط مختص ساكنان منطقه يك خواهد بود و تنها شهرونداني مي توانند در اين برنامه حضور پيدا كنند كه طي روزهاي اعلام شده از طريق روابط عمومي منطقه ثبت نام كرده باشند.

شايان ذكر است ساير شهروندان ساكن در مناطق 22 گانه شهرداري تهران مي توانند مطابق  معمول براي طرح مشكلات خود با واحد 137، دفتر ارتباطات مردمي اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران تماس بگيرند.

کد مطلب 117507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها