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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۹

همایش روز جهانی فلسفه -131/

ملاصدرا از جزمیت فکری گریزان است

ملاصدرا از جزمیت فکری گریزان است

دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران معتقد است که عقلانیت از دیدگاه ملاصدرا متناظر به یک جهان‌بینی الهی است ولی او از هرگونه جزمیت فکری گریزان است.

زهرا مبلغ در گفتگو با مهر درباره موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: مقاله من با خانم مینا درفشی که ایشان هم استاد حوزه هستند مشترک است. عنوان مقاله ما "عقلانیت، فلسفه و رستگاری: نگاهی به عقلانیت به اندیشه‌های ملاصدرا " است.

این دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران که مقاله‏اش برای همایش، پذیرفته شده است ادامه داد: در این مقاله ما سعی کردیم که معنای عقلانیت در فلسفه ملاصدرا که یکی از ذخیره‏های فلسفی ماست بررسی کنیم. از این جهت که ببینیم آیا عقلانیتی که ملاصدرا در فلسفه‎اش عرضه کرده برای زندگی امروزی حرفی برای گفتن دارد یا نه؟

این محقق حوزه فلسفه و قرآن پژوه درادامه تصریح کرد:ما سعی کردیم از کتابهای ملاصدرا یکسری از مؤلفه‏های عقلانیت را که به درد زندگی امروزی ما به عنوان انسانهایی که دارند زندگی می‏کنند نه به عنوان یک فیلسوف می‏خورند بیرون بکشیم. برای مثال یکی از مؤلفه‏ها این است که کسی عقلانی است که تعصب به فکری که دارد نداشته باشد و همیشه منتظر نقد فکرش باشد تا اینکه اصلاح بشود. یا مثلاً انسان عقلانی مهمترین ویژگی‎اش این است که الوهی باشد. یعنی عقلانیت از دیدگاه ملاصدرا متناظر به یک جهان بینی است که خودش را همیشه در ارتباط با خالقش ببیند و روابطی که در جهان با انسانهای دیگر یا با اشیا یا با مفاهیم جهان دارد همه را در این دیدگاه الوهی باید تنظیم بکند.

این محقق و پژوهشگر در پایان یادآورشد: اگر غیراز این باشد آنوقت از نظر ملاصدرا این عقلانیت یکجور شیطنت محسوب می‏شود که به بداخلاقی‏های عملی منجر می‎شود. ما سعی کردیم که چند مؤلفه اصلی عقلانیت از نظر ملاصدرا را که به کار زندگی امروزی ما می‏آیند به زبان امروزی بیان کنیم.

کد مطلب 1175082

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