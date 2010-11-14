ملاصدرا از جزمیت فکری گریزان است

زهرا مبلغ در گفتگو با مهر درباره موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: مقاله من با خانم مینا درفشی که ایشان هم استاد حوزه هستند مشترک است. عنوان مقاله ما "عقلانیت، فلسفه و رستگاری: نگاهی به عقلانیت به اندیشه‌های ملاصدرا " است.

این دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران که مقاله‏اش برای همایش، پذیرفته شده است ادامه داد: در این مقاله ما سعی کردیم که معنای عقلانیت در فلسفه ملاصدرا که یکی از ذخیره‏های فلسفی ماست بررسی کنیم. از این جهت که ببینیم آیا عقلانیتی که ملاصدرا در فلسفه‎اش عرضه کرده برای زندگی امروزی حرفی برای گفتن دارد یا نه؟

این محقق حوزه فلسفه و قرآن پژوه درادامه تصریح کرد:ما سعی کردیم از کتابهای ملاصدرا یکسری از مؤلفه‏های عقلانیت را که به درد زندگی امروزی ما به عنوان انسانهایی که دارند زندگی می‏کنند نه به عنوان یک فیلسوف می‏خورند بیرون بکشیم. برای مثال یکی از مؤلفه‏ها این است که کسی عقلانی است که تعصب به فکری که دارد نداشته باشد و همیشه منتظر نقد فکرش باشد تا اینکه اصلاح بشود. یا مثلاً انسان عقلانی مهمترین ویژگی‎اش این است که الوهی باشد. یعنی عقلانیت از دیدگاه ملاصدرا متناظر به یک جهان بینی است که خودش را همیشه در ارتباط با خالقش ببیند و روابطی که در جهان با انسانهای دیگر یا با اشیا یا با مفاهیم جهان دارد همه را در این دیدگاه الوهی باید تنظیم بکند.

این محقق و پژوهشگر در پایان یادآورشد: اگر غیراز این باشد آنوقت از نظر ملاصدرا این عقلانیت یکجور شیطنت محسوب می‏شود که به بداخلاقی‏های عملی منجر می‎شود. ما سعی کردیم که چند مؤلفه اصلی عقلانیت از نظر ملاصدرا را که به کار زندگی امروزی ما می‏آیند به زبان امروزی بیان کنیم.