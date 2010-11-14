ملاصدرا از جزمیت فکری گریزان است

زهرا مبلغ در گفتگو با مهر درباره موضوع مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: مقاله من با خانم مینا درفشی که ایشان هم استاد حوزه هستند مشترک است. عنوان مقاله ما "عقلانیت، فلسفه و رستگاری: نگاهی به عقلانیت به اندیشههای ملاصدرا " است.
این دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران که مقالهاش برای همایش، پذیرفته شده است ادامه داد: در این مقاله ما سعی کردیم که معنای عقلانیت در فلسفه ملاصدرا که یکی از ذخیرههای فلسفی ماست بررسی کنیم. از این جهت که ببینیم آیا عقلانیتی که ملاصدرا در فلسفهاش عرضه کرده برای زندگی امروزی حرفی برای گفتن دارد یا نه؟
این محقق حوزه فلسفه و قرآن پژوه درادامه تصریح کرد:ما سعی کردیم از کتابهای ملاصدرا یکسری از مؤلفههای عقلانیت را که به درد زندگی امروزی ما به عنوان انسانهایی که دارند زندگی میکنند نه به عنوان یک فیلسوف میخورند بیرون بکشیم. برای مثال یکی از مؤلفهها این است که کسی عقلانی است که تعصب به فکری که دارد نداشته باشد و همیشه منتظر نقد فکرش باشد تا اینکه اصلاح بشود. یا مثلاً انسان عقلانی مهمترین ویژگیاش این است که الوهی باشد. یعنی عقلانیت از دیدگاه ملاصدرا متناظر به یک جهان بینی است که خودش را همیشه در ارتباط با خالقش ببیند و روابطی که در جهان با انسانهای دیگر یا با اشیا یا با مفاهیم جهان دارد همه را در این دیدگاه الوهی باید تنظیم بکند.
این محقق و پژوهشگر در پایان یادآورشد: اگر غیراز این باشد آنوقت از نظر ملاصدرا این عقلانیت یکجور شیطنت محسوب میشود که به بداخلاقیهای عملی منجر میشود. ما سعی کردیم که چند مؤلفه اصلی عقلانیت از نظر ملاصدرا را که به کار زندگی امروزی ما میآیند به زبان امروزی بیان کنیم.
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