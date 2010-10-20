96 درصد از متقاضیان مسکن مهر گیلان تسهیلات دریافت کردند

خسرو زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به پرداخت تسهیلات آماده سازی مسکن مهربرای 21 هزار و 818 واحد مسکونی در قالب تعاونی های 99 ساله و خود مالکان 20 هزار و 883 واحد توانسته اند از تسهیلات ساخت و بهره برداری استفاده کنند.

وی عنوان کرد: تاکنون در شهرهای با جمعیت بیش از 25 هزار نفر و 14 هزار نفر 447 واحد از تسهیلات آماده سازی و 13 هزار و 982 واحد نیز از تسهیلات ساخت و بهره برداری برخوردار شدند، همچنین در شهرهای با جمعیت زیر 25 هزار نفر از هفت هزار و 371 واحدی که تسهیلات آماده سازی دریافت کردند پنج هزار و 96 واحد، موفق به دریافت مرحله ساخت و بهره برداری شدند.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان با اشاره به اعتبار ابلاغی برای پرداخت تسهیلات ساخت به 20 هزار واحد مسکونی روستایی یاد آور شد: از هشت هزار و 672 قرارداد منعقده به هفت هزار و 316 واحد روستایی تسهیلات پرداخت شده است.