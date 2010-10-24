به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره تورنمنت بین المللی هندبال قطر از چهارم تا نهم آبانماه با حضور 6 تیم در سالن "الریان" دوحه برگزار میشود. در این مسابقات تیمهای الجزیره الجزایر (قهرمان قاره آفریقا)، امارات، بحرین، ایران، تیمهای بزرگسالان و جوانان قطر در دو گروه به رقابت میپردازند.
تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران در آخرین برنامه تدارکاتی خود پیش از حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو با ترکیب عباس اسدزاده، سعید برخورداری، جواد خرمی، محمد سیاوشی، محمدمهدی عسگری، احسان ابویی، محمدرضا رجبی، الله کرم استکی، مهرداد صمصامی، مسعود ظهرابی، مصطفی ساداتی، مجتبی کرمیان، مهدی بیجاری، عرفان سعیدی، امید سکناری، ایمان احساننژاد، سجاد استکی، جلال کیانی، علی تاجبخش و میلاد مسائلی راهی قطر میشود.
"ماچک" سرمربی اسلوونیایی تیم ملی به همراه علیرضا حبیبی به عنوان مربی و سعید مرادی سرپرست تیم ایران را این پیکارها همراهی میکنند.
هندبالیستهای کشورمان پیش از حضور در این تورنمنت بینالمللی در مرکز پزشکی کمیته ملی المپیک تحت آزمایشات کامل پزشکی قرار گرفتند و تستهای پزشکی شامل؛ تست قلب، عروق، خون، دندان، ارتوپدی انجام دادند و واکسن آنفلوآنزا به آنها تزریق شد.
همچنین این تیم به منظور بالا بردن سطح روحی و روانی پیش از بازیهای آسیایی گوانگجو در اولین جلسه روانشناسی ورزشی شرکت کرد. این جلسات تا زمان بازیهای آسیایی ادامه خواهد داشت.
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