جشنهای مرتبط با دهه کرامت باید در طول سال دائمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، حسن موحدیان با بیان این مطلب اظهار داشت: تشکیل این ستاد تاکنون منجر به دائمی شدن روند فعالیت ها فرهنگی نشده و روند فعالیتها باید به گونه ای باشد که برنامه ریزی، تبادل نظر با فرهیختگان و صاحب نظران و استخراج ابعاد گونا گون زندگی امام رضا (ع) را در طول سال انجام شده و دهه کرامت به زمان اوج گیری برنامه ها تبدیل شود.

موحدیان همچنین بر بکار گیری امکانات گوناگون مانند خطابه، هنر و ... برای گسترش فرهنگ رضوی تاکید کرد و گفت: در خیلی از موارد روشهای نوین تاثیرگذاری بسیار بیشتر و بهتری نسبت به روشهای قدیمی دارند و از همین رو باید از این روشها در سطح گسترده تری استفاده شود.

فرماندار مشهد با بیان اینکه هم اکنون دهه کرامت در حال نهادینه شدن به عنوان زمانی برای گسترش و فرهنگ رضوی(ع) است، اظهار داشت: این موضوع تنها مربوط به مشهد نیست و باید این فرهنگ از ایران، در تمام کشورهای اسلامی منتشر کرد.

وی برگزاری جشن سراسری دهه کرامت را تاثیرگذار دانست و گفت: حضور خادمان حرم مطهر رضوی(ع) در شهرهای گوناگون یکی از روش های نوین است که می تواند در زمینه گسترش فرهنگ رضوی(ع) نقش به سزایی ایفا کند .