ژاپن با ایران در مقاوم سازی بناها همکاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کازوشیا فوجی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سومین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای اولویت های ساخت و ساز را مدیریت بحران و مدیریت بلایای طبیعی عنوان کرد و در خصوص ثمرات برگزاری این کنفرانس در تبریز اظهار داشت: این کنفرانس فرصت خوبی برای تبادل اطلاعات در زمینه مقاوم سازی لرزه ای است و امیدوارم از این اطلاعات و دانش به بهترین نحو استفاده شود .

وی سطح دانش مهندسی در ایران را بالا دانست و گفت: در سال جاری برنامه جدیدی در زمینه مقاوم سازی پل ها آغاز خواهد شد و در این راستا طی دو ماه آینده تیم مهندسی ویژه ای به تهران اعزام می شود .

رابط اقتصادی ایران و ژاپن، راز موفقیت ژاپن را در مقابله با خسارات زلزله و بحث مقاوم سازی لرزه ای نتیجه سالها تحقیق و مطالعه دانشمندان ژاپن در این ارتباط عنوان کرد که کسب تجربه و دانش فراوانی را موجب شده است .

کنفرانس مقاوم سازی تبریز مکان تبادل اطلاعات اساتید بین المللی است

در ادامه این نشست نیز سفیر نیوزلند در ایران،‌ بارزترین ویژگی سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای را وجود وحدت بین المللی مهندسی در زمینه مقاوم سازی عنوان کرد و گفت: اولین نکته بارز در این کنفرانس حضور اساتید برجسته از نقاط مختلف جهان است و این راه خوبی برای تبادل اطلاعات است .

برایان ساندرز تصریح کرد: بهتر است این اطلاعات عملیاتی شده و در قسمت های مختلف اجرایی رعایت شوند .

وی با مقایسه تلفات دو زلزله بم و نیوزلند گفت: هر دو زلزله صبح زود اتفاق افتاده بودند اما در زلزله بم به دلیل حضور مردم در خانه و غیر مستحکم بودن بناها میزان تلفات بالا بود اما در زلزله نیوزلند به دلیل حضور مردم در خانه و مقاومت بالای بناها میزان آسیب بسیار پائین بود .

لازم به ذکر است که کشور نیوزلند با دارا بودن رتبه اول زلزله خیزی جهان به عنوان کشور پیشتاز در تکنولوژی مقاوم سازی در برابر زلزله در دنیا شناخته شده است .