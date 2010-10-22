"ابراهیم و آتش" امروز در شهر میبد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم سیامک ادیب، مهران ضیغمی، نقی سیف جمالی، امیررضا وزیری، حسین سلیمانی، مهدی جعفری، سید ضیاء طاهری، کریم امینی و.... بازی میکنند.
در خلاصه داستان "ابراهیم و آتش" آمده است: ابراهیم مرد پنجاه ساله که مدتهاست نزد اهالی روستا مقبولیت ندارد، به اصرار پدر، زن پیرش مامور میشود به همراه پسرش که لال است، تعدادی گوسفند را برای عید قربان به امامزاده دوری از روستا ببرند، اما مسافرت در کویر بسیار دشوار است...
از عوامل تولید این فیلم میتوان به نویسنده: علی دلگشایی و احسان فکا، مدیرتصویربرداری: مرتضی هدایی، طراح صحنه و لباس: حسین موسوی، طراح گریم: هاشم فقانی، مدیرتولید: حسن خضرآبادی، دستیار و برنامه ریز: محسن حسنپور، عکاس: علیرضا پروین و تهیهکننده: رامین عباسی زاده اشاره کرد.
"ابراهیم و آتش" از محصولات شبکه اول سیما است که عید قربان از تلویزیون پخش میشود.
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