توصیه شیمون پرز به مقامات تل آویو در مورد مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، در پانزدهمین سالروز ترور"اسحاق رابین" نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، مقامهای ارشد این رژیم در گورستان نظامیان اسرائیلی در بیت المقدس گردهم آمدند.

در مراسمی که بعدازظهر امروز چهارشنبه در بنای یادبود نظامیان صهیونیست برگزار شد، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی خواستار حفظ وحدت و کنار گذاشتن اختلافات داخلی از سوی مقامها شد. به گفته وی این مذاکرات نباید به افزایش شکافهای موجود در بین صهیونیستها بیانجامد.

این در حالی است که اختلافات داخلی گروههای صهیونیست با از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه به اوج خود رسیده و انتقاد های فراوانی را متوجه دولت "بنیامین نتانیاهو" کرده است.

در مراسم امروز که به مناسبت ترور اسحاق رابین برگزار شد، نتانیاهو با اعتراف به تردیدها و موانع بیشمار در مسیر دستیابی به سازش با تشکیلات خودگردان گفت: من بخشی از مسیر شما به سوی صلح هستم و ما همان مسیری را می رویم که رابین رفت.

گفتنی است اسحاق رابین در سال 1995 یک سال پس از امضای پیمان سازش اسلو بدست یک جوان صهیونیست افراطی ترور شد. اقدام وی در امضای این پیمان خشم بسیاری از صهیونیستها را در پی داشت.