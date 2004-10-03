  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۵

چند انتصاب در وزارت كشور

معاونان سياسي و امنيتي استان هاي خراسان شمالي و كرمانشاه و معاون امور عمراني استانداري قزوين منصوب شدند

حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري ، وزير كشور با صدور حكمي آقايان احمد محقر ، عبدالحسين رحيمي و محمد صادق پور مهدي را به ترتيب به سمت معاون سياسي و امنيتي استاندار خراسان شمالي ، كرمانشاه و معاون امور عمراني استانداري قزوين منصوب نمود.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور ، حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري ، همچنين رضا رحيمي  را به سمت مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور منصوب كرد.

وزير كشور در اين احكام با اشاره به سوابق ارزشمند و توان مفيد وموثر افراد  فوق الذكر ، اظهار اميدواري نموده تا ايشان در سايه عنايت الهي و همدلي و همراهي ساير همكاران و با بهره گيري از استعداد وتوانمندي نيروهاي لايق ، دلسوز و كار امد در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و نيز خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم شريف موفق و مويد باشند.

کد مطلب 117527

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها