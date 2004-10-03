معاونان سياسي و امنيتي استان هاي خراسان شمالي و كرمانشاه و معاون امور عمراني استانداري قزوين منصوب شدند

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور ، حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري ، همچنين رضا رحيمي را به سمت مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور منصوب كرد.

وزير كشور در اين احكام با اشاره به سوابق ارزشمند و توان مفيد وموثر افراد فوق الذكر ، اظهار اميدواري نموده تا ايشان در سايه عنايت الهي و همدلي و همراهي ساير همكاران و با بهره گيري از استعداد وتوانمندي نيروهاي لايق ، دلسوز و كار امد در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و نيز خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم شريف موفق و مويد باشند.