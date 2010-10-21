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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

فدعمی:

210 میلیارد ریال به فضاهای آموزشی اهواز اختصاص یافت

210 میلیارد ریال به فضاهای آموزشی اهواز اختصاص یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: بالغ بر 210 میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالعزیز فدعمی شامگاه چهارشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز اظهار داشت: دولت تلاش فراوانی داشته تا با اختصاص اعتبارات اقدام به احداث، مرمت و نوسازی مدارس اهواز کند.

فدعمی افزود: از این پس مکان یابی احداث مدارس جدید توسط روسای نواحی آموزش و پرورش مناطق چهارگانه و بخشهای باوی و حمیدیه صورت می گیرد و این مناطق با توجه به نیازهای آموزشی مناطق خود، درخواستهای خود را به اداره کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان خوزستان ارسال کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموزخاطرنشان کرد: مردم اهواز همچون گذشته با حضور در مراسم این روز، توطئه های دشمنان ایران اسلامی به خصوص آمریکا را خنثی می کنند و وظیفه نهادهای مربوطه این است که تدارک لازم برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم انجام شود.

ناصر حویزاوی دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز نیز در این جلسه از تشکیل چهار کارگروه برای تدوین برنامه سالانه این شورا خبر داد و گفت: کارگروه های پرورشی، برون سازمانی، مالی و آموزشی راهکارهای لازم را بررسی و در جلسات شورا طرح می کنند.

حویزاوی از آغاز به کار 90 مدرسه قرآنی در اهواز خبر داد و اظهار داشت: این مدارس سه روز در هفته قرآن را به صورت روخوانی، روانخوانی و احسن خوانی به دانش آموزان آموزش می دهند.

وی افزود: به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان اهوازی برای ورود به دانشگاه و ارتقای رتبه شهرستان در قبولیهای آزمونهای ورودی به دانشگاه، از نفرات برتر آزمون سراسری با رتبه زیر یک هزار در مراسم ویژه ای تقدیر می شود.
کد مطلب 1175271

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