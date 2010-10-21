گرتس: اشتباهات بازیکنانم عامل شکست برابر ذوب آهن شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، " اریک گرتس" زمانی که یک روز قبل از دیدار برابر ذوب آهن ایران برابر خبرنگاران عربستانی قرار گرفته بود این نگرانی را داشت که با توجه به نتایج نه چندان مطلوبی که تیمش در لیگ عربستان کسب کرده، برای دیدار روز چهارشنبه تحت فشار باشد.

سرمربی بلژیکی الهلال که در دو دیدار رفت و برگشت برابر شاگردان منصور ابراهیم‌زاده تن به شکست داد و از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازماند، پس از دیدار چهارشنبه شب تیمش در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به خبرنگاران گفت: ما بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم اما اشتباهات بازیکنانم باعث شد نتوانیم از این دیدار با سربلندی خارج شویم.

گرتس که با انتقادهای خبرنگاران عربستانی مواجه شده بود در پاسخ به این پرسش که آیا این شکست نتیجه یک فصل بازی بد در لیگ عربستان بود، گفت: تصور نمی کنم این ثمره یک فصل بازی بد در لیگ باشد. این یک بازی خاص بود و ما به اشتباهات برخی بازیکنان‌مان باختیم.

دیدار برگشت تیم های فوتبال الهلال عربستان و ذوب آهن ایران در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض با برتری یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید تا شاگردان ابراهیم زاده با برتری 2 بر صفر در مجموع به فینال راه پیدا کنند.